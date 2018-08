Pentagon is alert: China traint voor aanvallen op Amerikaanse doelen SVZ

17 augustus 2018

13u25

Bron: AD.nl 0 Het Chinese leger is 'hoogstwaarschijnlijk' aan het trainen om Amerikaanse en geallieerde doelen in de Stille Oceaan aan te vallen. Daarvoor waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een rapport, zo meldt de BBC.

Het jaarverslag van het 'Pentagon' stelt dat China zijn vermogen om bommenwerpers verder weg te sturen vergroot. Ook zou de Aziatische grootmacht de militaire capaciteit opvoeren, waaronder defensie-uitgaven die geschat worden op 190 miljard dollar. Dat is een derde van de militaire uitgaven van de Verenigde Staten. China heeft nog niet gereageerd op het rapport.



De waarschuwing voor luchtaanvallen is onderdeel van een uitgebreide beoordeling van de militaire en economische ambities van China. 'In de afgelopen drie jaar heeft het Chinese Volksleger, het 'People's Liberation Army' (PLA), snel zijn operatiegebieden voor bommen die de oceaan over kunnen steken uitgebreid, ervaring opgedaan in kritieke maritieme regio's en waarschijnlijk getraind voor aanvallen op Amerikaanse en geallieerde doelen', aldus het rapport.



Het is niet duidelijk wat China probeert te bewijzen met dergelijke vluchten. 'Het PLA kan daarmee het vermogen demonstreren om Amerikaanse en geallieerde troepen en militaire bases in de westelijke Stille Oceaan, inclusief Guam (een eiland dat een afzonderlijk territorium van de VS vormt), aan te vallen', wordt verder gemeld.

Vechten en winnen

China zou zijn grondtroepen aan het herstructureren zijn om te 'vechten en winnen'. 'Het doel van deze hervormingen is om een mobielere, dodelijkere troepenmacht te creëren', stelt het rapport.



Het militaire budget van China zal naar verwachting toenemen tot 240 miljard dollar in de komende tien jaar, aldus de beoordeling.



In juni kondigde president Donald Trump zijn intenties aan om een zesde tak van de Amerikaanse strijdkrachten op te richten: een 'ruimtemacht'. De VS maken zich zorgen over de groeiende invloed van de Chinezen in de Grote Oceaan, waar Washington nog steeds een grote rol speelt.

