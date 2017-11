Pentagon: "Invasie is enige manier om Noord-Korea volledig te ontwapenen" JC

15u19

Bron: BBC 0 EPA Amerikaanse militairen in Zuid-Korea. De enige manier om het nucleaire programma van Noord-Korea volledig te verwoesten, is via een grondoffensief. Dat is het oordeel van het Pentagon.

Achteradmiraal Michael Dumont antwoordt dat in een brief in naam van de Joint Chiefs of Staff ('gezamenlijke stafchefs'), een militair adviesorgaan van de Amerikaanse federale overheid, aan congreslid Ted Lieu. Die had het Pentagon enkele vragen gesteld over de impact van een potentieel conflict.

"De enige manier om alle componenten van het Noord-Koreaanse nucleaire programma - met volledige zekerheid - te localiseren en vernietigen, is via een grondoffensief", luidt het in de brief. Een groot risico daarbij is dat Noord-Korea een tegenoffensief lanceert terwijl de Amerikaanse strijdkrachten de "diep verscholen ondergrondse faciliteiten buiten werking proberen te stellen".

De Joint Chiefs vrezen dat Pyongyang biologische en chemische wapens zou inzetten in een conflict

De Joint Chiefs of Staff, die de president van de VS rechtstreeks adviseren over militaire kwesties, benadrukken in de brief dat economische en diplomatische oplossingen te verkiezen zijn boven militaire acties. Volgens Dumont is het immers extreem moeilijk om "zelfs maar een ruwe schatting" te maken van het eventuele aantal slachtoffers.

Dat hangt onder andere af van de intensiteit van een tegenaanval op de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, die maar 56 kilometer van de grens ligt. Bovendien vrezen de Joint Chiefs dat Pyongyang biologische en chemische wapens zou kunnen inzetten. "Het land heeft daar waarschijnlijk een voorraad van in bezit", luidt het.

"Miljoenen doden"

Ted Lieu, een Democraat, noemt het oordeel "erg verontrustend" en waarschuwt dat een conflict "zou kunnen resulteren in honderdduizenden, of zelfs miljoenen, doden in amper enkele dagen oorlog". "Hun beoordeling onderstreept wat we altijd al geweten hebben: er zijn geen goede militaire opties voor Noord-Korea", aldus Lieu in een verklaring.

De brief komt net op het moment dat president Donald Trump aan een rondreis door Azië begonnen is, met als belangrijkste thema de Noord-Koreaanse dreiging. Trump zei eerder dat hij, als hij gedwongen wordt de VS of hun bondgenoten te verdedigen, "geen andere keuze zal hebben dan Noord-Korea totaal te verwoesten".

"De president moet ophouden met dergelijke provocaties die diplomatische opties in de weg staan en Amerikaanse troepen in gevaar brengen", besluit Lieu.