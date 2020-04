Pentagon geeft nu zelf drie gelekte UFO-video’s vrij, gemaakt door Amerikaanse marinepiloten ADN

28 april 2020

10u46

Bron: The Guardian, CNN 48 Het Pentagon heeft drie opvallende video’s vrijgegeven waarin te zien is hoe Amerikaanse marinepiloten tijdens trainingsvluchten in contact komen met ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’ - UFO’s. De korrelige video’s, die volgens het Pentagon ‘onverklaarde luchtfenomenen’ tonen, werden al eerder gelekt. Nu zijn de video’s officieel ‘declassified’ verklaard en gedeeld met het grote publiek. Daarmee wordt meteen ook bevestigd dat het gaat om authentieke beelden.



De grijze, korte, onduidelijke, maar wel ophefmakende beelden begonnen in 2007 en 2017 te circuleren na een ongeautoriseerd lek. Ze tonen wat marinepiloten zagen tijdens trainingsvluchten in 2004 en 2015. Twee video’s werden eerder gepubliceerd door The New York Times, de andere video werd vrijgegeven door een private organisatie. Te zien is hoe ongeïdentificeerde vliegende objecten pijlsnel door de lucht bewegen, ze worden maar heel kort opgepikt door infraroodcamera’s.

Het gebeurde extreem abrupt, als een pingpongbal die van de muur afketst. Alsof het iets raakte en in de andere richting werd gekatapulteerd Marinepiloot

Abrupt

Vooral het commentaar van de betrokken piloten in de twee video’s uit 2015 is fascinerend. Ze zijn duidelijk onder de indruk van de snelheid van de objecten en kunnen hun ogen niet geloven. “My god. Het gaat tegen de wind”, zegt een stem. “Kijk naar dat ding!”, klinkt het. “Het is aan het draaien!” In de andere video juicht een piloot: “Yes, ik heb het”, als hij het in zijn camera kan vastgrijpen. “Kijk hoe het vliegt! Wow.”



In 2017 verklaarde de intussen gepensioneerde marinepiloot David Fravor, die de beelden uit 2004 maakte (zonder geluid), dat het object dat hij had gezien, “bewoog op manieren die hij niet kon uitleggen”.

“Toen ik het naderde, schoot het razendsnel weg naar het zuiden, en het verdween in minder dan twee seconden”, zei hij aan CNN. “Het gebeurde extreem abrupt, als een pingpongbal die van de muur afketst. Alsof het iets raakte en in de andere richting werd gekatapulteerd.”

(Lees verder onder de foto)

Geautoriseerd

Het Pentagon zegt dat het de beelden nu besluit vrij te geven “om eventuele misvattingen bij het publiek weg te nemen over het vraagstuk of het circulerende beeldmateriaal wel echt was en of er meer aan de video’s was”, zo luidt het in een statement van het ministerie van Defensie.

“Na een diepgaand onderzoek heeft het ministerie besloten dat een geautoriseerde vrijgave van deze video’s geen enkele gevoelige informatie qua capaciteiten of systemen onthult en ook geen afbreuk doet aan eventuele nog volgende onderzoeken naar ongeïdentificeerde luchtverschijnselen in het militaire luchtruim”, is te lezen. Verder klinkt het dat de fenomenen geobserveerd in de video’s onder de noemer blijven van ‘ongeïdentificeerd’.

Speculaties

Dat het Pentagon de video’s nu zelf vrijgeeft, draagt bij tot de legitimering van de beelden. Het zal ongetwijfeld alleen maar de speculaties voeden dat mensen mogelijk in contact zijn gekomen met buitenaardse wezens.



Het Pentagon bestudeerde eerder opnames van luchtontmoetingen met onbekende objecten als deel van een ‘classified program’ dat in 2007 werd opgezet in opdracht van de toenmalige Amerikaanse Democratische Senaatsfractieleider Harry Reid. Maar in 2012 eindigde het geheime programma - het ‘Advanced Aviation Threat Identification Program’ - omdat er werd geoordeeld dat er andere prioriteiten waren die budgetten nodig hadden.

“Eindelijk”

Het voormalige hoofd van het programma, Luis Elizondo, verklaarde in 2017 aan CNN dat hij gelooft dat er “overtuigend bewijs is dat we misschien niet alleen zijn”. “Deze vliegtuigen - laten we het vliegtuigen noemen - hebben kenmerken die niet bekend zijn”, zei hij over de objecten die hij had bestudeerd.

Ex-senator Reid tweette maandag dat hij “blij” is dat het Pentagon “eindelijk” de video’s heeft vrijgegeven, maar dat het “maar het topje van de ijsberg is van het onderzoek en beschikbaar materiaal”.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u Senator Harry Reid(@ SenatorReid) link