Pentagon: “Chinese militairen schijnen met lasers in ogen van Amerikaanse piloten” IVI

04 mei 2018

09u30

Bron: The Guardian 0 Het Amerikaanse ministerie van Defensie beschuldigt de Chinezen ervan dat ze verschillende keren met lasers hebben geschenen in de richting van Amerikaanse piloten die opereren vanuit de militaire basis in Djibouti.

De Amerikanen hebben een officiële klacht ingediend en hebben Peking gevraagd de voorvallen te onderzoeken. “De incidenten dateren van enkele weken geleden”, zegt de woordvoerster van Defensie, Dana White. “Het zijn ernstige incidenten. Deze activiteiten brengt onze piloten in gevaar.”

In een van de gevallen hebben twee piloten van een C-130 vrachtvliegtuig - beperkte - oogschade opgelopen toen ze de landing aan het inzetten waren naar de basis in het Afrikaanse land.

De Chinese marine heeft sinds vorig jaar in Djibouti een militaire basis op enkele kilometers van de Amerikaanse. White zegt dat Defensie "ervan overtuigd is dat het de Chinezen zijn die de sterke lasers gebruiken vanop hun basis". De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben hun piloten al gewaarschuwd dat ze extra voorzichtig moeten zijn als ze in de regio vliegen.

