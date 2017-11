Pentagon: "Alle Noord-Koreaanse kernwapens uitschakelen vereist inzet Amerikaanse grondtroepen" jv

08u55

Bron: Washington Post 0 REUTERS Er is maar één manier om écht te beletten dat Noord-Korea atoomwapens zou inzetten en dat is een Amerikaanse invasie met grondtroepen. De Washington Post citeert voor die bewering een officiële brief van het Pentagon aan enkele Congresleden. Bij zo'n inval is het niet denkbeeldig dat Pyongyang biologische en chemische wapens zal gebruiken.

Twee Congresleden, Ted Lieu (Californië) en Ruben Gallego (Arizona), hadden het Amerikaanse ministerie van Defensie gevraagd wat de inschatting zou zijn van het aantal burger- en militaire slachtoffers bij een conflict met Noord-Korea, zowel bij de VS als bij haar bondgenoten Japan, Zuid-Korea en Guam. In het antwoord zei het Pentagon dat zo'n inschatting moeilijk is en onder meer afhangt van de "aard, intensiteit en duur" van het conflict, van hoeveel tijd Zuid-Koreaanse burgers nog krijgen om te gaan schuilen, en van de militaire reactie van de VS en Zuid-Korea. Het Pentagon gaat er wel van uit dat alleen een grondoorlog kan leiden tot het lokaliseren en beveiligen van alle Noord-Koreaanse sites met kernwapens. Alleen al in de eerste dagen van een oorlog met een nucleaire macht zouden er, zo citeert Ted Lieu in de Post, 300.000 slachtoffers kunnen vallen. Meer dan 100.000 Amerikanen zouden potentieel gevaar lopen.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen inmiddels al maanden op. Donald Trump en Kim Jung-un bestoken elkaar constant met bedreigingen en verbale agressie. Gisteren nog dreigde de Noord-Koreaanse leider ermee zijn arsenaal aan kernwapens op te voeren en liet hij via het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA weten dat het idee van eventuele gesprekken tussen de twee landen neerkomt op "dagdromen". Met die boodschap heette Kim Jung-un de Amerikaanse president dus welkom in Azië, waar Trump aan zijn twaalfdaagse reis begonnen is.

Voorlopig trekt minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, nog de kaart van de diplomatieke en economische druk om Noord-Korea te doen afzien van nog grotere nucleaire ambities. Tot een militair ingrijpen kwam het vooralsnog niet. Dat zou ook erg risicovol zijn. De Washington Post kon de hand leggen op een verklaring van zestien wetgevers - op één na allemaal Democraten. Zij vragen Trump te stoppen met zijn "provocerende uitlatingen" en stellen dat "de inschatting van het Pentagon onderstreept wat we al langer weten: er zijn geen goede militaire opties wat Noord-Korea betreft".