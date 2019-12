Pensioenonderhandelingen in Frankrijk leveren niets op: spoorvakbond wil staken met kerst

19 december 2019

De onderhandelingen tussen vakbonden en regering in Frankrijk over de pensioenhervorming hebben vandaag niets opgeleverd. Al meer dan twee weken zijn er in Frankrijk acties tegen die hervorming, en de vakbonden gaan door met de stakingen en betogingen. Dat meldt Philippe Martinez, topman van de vakbond CGT, na afloop van de vergadering. CGT-Cheminots, de grootste vakbond bij de Franse spoorwegen, wil staken met kerst.