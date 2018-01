Penningmeester kerk verduisterde half miljoen euro en staat terecht voor seks met kwetsbare jonge vrouwen Jorina Haspels en Christy Dollen

24 januari 2018

11u23

Bron: AD.nl 2 De Nederlander Richard B., die als penningmeester van de christelijk gereformeerde kerk in Den Haag tien jaar lang in totaal zo'n half miljoen euro verduisterde, staat terecht voor betaalde, aan martelpraktijken grenzende seks met vier jonge kwetsbare vrouwen. Hij wordt ervan verdacht hen op een extreem gewelddadige manier te hebben misbruikt en mishandeld. De 45-jarige is volgens deskundigen in verminderde mate toerekeningsvatbaar voor zijn daden. Het laatste stuk van de rechtszaak wordt vandaag behandeld.

Deskundigen vinden het nodig dat Richard B. wordt behandeld voor stoornissen die zij hebben vastgesteld, bleek vandaag tijdens de hervatting van zijn proces bij de rechtbank in Den Haag.

Naalden

Jarenlang zou Richard B. gruwelseks hebben gehad met zeker vier meiden. Volgens de psycholoog heeft B. een 'seksueel sadismestoornis'. Hierdoor wil hij anderen leed aanbrengen, kwam vandaag naar voren. In zijn geval ging dat erg ver. Zo stak hij naalden in de borsten en tepels van zijn slachtoffers, stopte hij een hoofd in een wc-pot en spoelde door en gaf hij zijn slachtoffers volgens justitie 'zweepslagen'.



De slachtoffers waren niet eens half zo oud als hij. Een van hen is zwakbegaafd en heeft een sociaal emotionele ontwikkeling van een baby tussen 0 en 6 maanden. Richard B. bood grote bedragen voor de seks. Hij zei dat hij niet wist dat hij te maken had met meisjes die wilsonbekwaam waren.



Richard B. zat voor het misbruik al maanden vast. Daar kwam later nog een beschuldiging bij. Richard B., die penningmeester was van de christelijk gereformeerde kerk in Den Haag, zou meer dan tien jaar lang geld achterover hebben gedrukt. De kerk besloot in oktober aangifte te doen. Bedragen die worden genoemd, variëren tussen de 400.000 euro en dik een miljoen euro. B. kwam zelf met dit bedrog naar buiten.

In de rechtszaak heeft de Reclassering, de overheidsdienst die op hem toeziet, vandaag een aantal voorwaarden gegeven voor de behandeling van Richard B. Daar bleek het kerklid bijzonder kritisch op te zijn. "Ik ben al zoveel privacy kwijt", meende hij. "Ik ga heus niet de hele dag voor mij uit zitten kijken en dan achter de computer porno kijken."

De zaak van vandaag stond al eerder gepland, maar werd toen stilgelegd omdat Richard B. een verklaring in de rechtszaal aflegde. Deskundigen hebben de afgelopen tijd zijn verklaringen geïnterpreteerd.



Richard B. zat al die tijd nog in voorarrest, maar werd in december geschorst. In totaal zat hij al 547 dagen vast. Zijn schorsing op 19 december heeft hem goed gedaan, liet hij vandaag weten.