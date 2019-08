Pendelen: helikopters voor de ‘happy few’, herrie en hoesten voor de have-nots RL

06 augustus 2019

05u10

Bron: Reuters, Guardian, Volkskrant, NYT, Time.com 0 In België doet bijna niemand het, maar in verschillende megasteden is de helikopter een dagelijks vervoersmiddel geworden voor de kapitaalkrachtigen. Ook de hogere middenklasse pikt af en toe een ritje mee dankzij nieuwe “low-cost” helikopterdiensten.

Traag tot stilstaand verkeer bij de Kennedytunnel, een seinstoring bij Mechelen en ernstige hinder op de Ring rond Brussel vanwege werkzaamheden. Pendelaars hebben het zwaar en zijn gemiddeld bijna veertig minuten per dag kwijt met reizen. Menigeen zal af en toe dagdromend achter het stuur fantaseren van het ontsnappen aan de verkeersdrukte.

Van twee uur naar twaalf minuten

Maar zij hebben het altijd nog een stuk beter dan de inwoners van de Indonesische hoofdstad Jakarta. Daar staan pendelaars gemiddeld een derde van hun reistijd stil en moeten ze jaarlijks 33.240 keer remmen en optrekken. Het is daarmee de meest frustrerende stad ter wereld om te pendelen, althans, dat bleek uit onderzoek van een bekend oliemerk.

Slimme ondernemers zijn in dat gat gesprongen met een taxiservice voor zakenlui en andere rijken. Zo wordt een autorit van twee uur naar de stad een simpele trip van twaalf minuten. Even een dokter bezoeken in het hospitaal? Geen kopzorgen over afgesloten afritten of verkeersongelukken: je landt gewoon op het helikopterplatform van het ziekenhuis. Kosten? Ongeveer 1350 euro, oftewel meer dan anderhalf maandsalaris voor de meeste bewoners van Jakarta.

“Low-cost”

Zulke tarieven zijn ook voor de meeste Europeanen onbetaalbaar. Dus een privé-rit met de helikopter is ook in België alleen voor de kapitaalkrachtigen weggelegd. Maar als een taxi gedeeld kan worden, waarom zou je dat dan niet met een helikopterdienst doen?

Verschillende bedrijven, waaronder Uber en Voom (een dochteronderneming van Airbus) proberen nu helikopters in te zetten als deeltaxi in steden zoals Londen, New York en Sao Paulo. Door met een vaste dienstregeling op populaire bestemmingen te vliegen, kan de ritprijs flink gedrukt worden.

In de Braziliaanse metropool vlieg je voor nog geen 75 euro per enkeltje van het dichtstbijzijnde ‘helipad’ naar de belangrijkste zakenwijken van de megastad. En voor de New Yorker die geen zin heeft om meer dan een uur in een taxi te zitten naar het vliegveld? Die vliegt voor honderd tot tweehonderd dollar meer dan een taxirit in no-time naar de luchthaven.

Veiligheid

Hoewel tijdswinst en het ontsnappen van de verkeersdrukte meestal de belangrijkste redenen zijn om voor de helikopter kiezen, is voor sommigen juist veiligheid een prioriteit. Steenrijke inwoners van metropoli zoals Mexico-Stad zijn regelmatig het doelwit van ontvoering, carjacking of beroving. Dankzij een trip met de helikopter ontstijgen ze letterlijk de criminaliteit.

Nadelen

Het moet heerlijk zijn, over het verkeer zoeven en rap op de plaats van bestemming geraken. Maar terwijl de happy few genieten van de voordelen die het vervoer per helikopter met zich meebrengt, kleven er voor de gewone stervelingen fikse nadelen aan.

De helikopter vervuilt veel meer per afgelegde kilometer dan het openbaar vervoer of de auto, wat de luchtkwaliteit in de toch al niet zo zuivere steden achteruit doet gaan. Daarnaast maken de ‘gewiek(s)te vrienden’ ook enorm veel herrie. Steden zoals Sao Paulo hebben daarom al een ‘avondklok’ ingesteld voor helikoptervluchten om de nachtrust van de inwoners te garanderen.

Voorlopig lijkt de helikopter slechts een hemelse oplossing voor de happy few.