Pence stelt reis naar Midden-Oosten uit FT

17u08 0 AP Vicepresident Mike Pence. Hij bezoekt sowieso al niet de Palestijnse leider Abbas. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence stelt zijn geplande reis naar het Midden-Oosten uit. De Republikein blijft voor de zekerheid in de VS, omdat hij mogelijk nodig is in de Senaat.

"We hebben zijn stem waarschijnlijk niet nodig, maar willen ook niet wachten op een scenario waarin hij aan de andere kant van de wereld zit en toch zou moeten terugkeren'', zei een hoge regeringsfunctionaris. Pence zou in laatste instantie wel eens een beslissing moeten nemen over de belastinghervormingen. Het congres stemt naar verwachting op korte termijn nieuwe maatregelen. Als in de Senaat de stemmen staken, mag de vicepresident de doorslag geven. De Republikeinen hebben in het hogerhuis momenteel een zeer krappe meerderheid van 52 van de 100 zetels. Die krimpt binnenkort nog in, omdat een Democraat de tussentijdse senaatsverkiezing won in Alabama.

Pence zou eigenlijk zaterdag op het vliegtuig stappen, maar is nu van plan dinsdag te vertrekken. Zijn eerste stop is Caïro, waar hij volgens de bron met president Abdul Fatah al-Sisi rond de tafel zit. De vicepresident zou eigenlijk ook de Palestijnse leider Abbas ontmoeten, maar die zegde eerder al af vanwege de ophef rond de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.