Pelosi wil dat Democraten discussies intern uitvechten in plaats van op Twitter

11 juli 2019

00u03

Bron: Reuters 0 Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat de Democraten strubbelingen binnen de partij voor zichzelf houden, in plaats van discussies te voeren op Twitter. Dat zei ze vandaag tijdens een ontmoeting met de Democraten, volgens een bron die tijdens de bijeenkomst aanwezig was.

“Heb je een klacht? Dan kom je er met mij over spreken. Maar tweet niet over onze leden en verwacht dan dat wij dat gewoon OK vinden”, zei Pelosi. Het was niet duidelijk of ze met haar opmerkingen iemand viseerde of dat het gewoon een algemene waarschuwing betrof over sociale media, het favoriete communicatiemiddel van de Republikeinse president Donald Trump.

Pelosi’s aanpak van sommige hete hangijzers, zoals de bescherming van jonge immigranten die opgesloten zitten in opvangcentra en haar mening over de eventuele opstart van een afzettingsprocedure van president Donald Trump stoot binnen haar eigen partij op verzet van bepaalde Democraten.



Vandaag herinnerde ze haar achterban dat er bereidheid moet zijn tot het sluiten van compromissen, aangezien de Democraten enkel controle hebben over het Huis van Afgevaardigden. Zowel de Senaat als het Witte Huis zijn momenteel in handen van de Republikeinen.