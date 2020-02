Pelosi: “Trump leek onder invloed tijdens speech” Maarten van Ast

06 februari 2020

22u45

Bron: AD.nl 3 Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft president Trump ervan beschuldigd ‘onder invloed’ te zijn geweest tijdens de jaarlijkse State of the Union-speech.

Pelosi reageerde op de rel die was ontstaan nadat ze de speech van Trump achter zijn rug om had verscheurd. Even daarvoor had de Amerikaanse president geweigerd haar hand te schudden. De gezworen vijand van Trump zei vandaag tijdens haar wekelijkse persconferentie dat ze haar hand uitstak als ‘vriendelijk gebaar’. “Hij kwam namelijk op mij over alsof hij een beetje onder invloed was.” Volgens Pelosi leek dat vorig jaar ook al zo te zijn. “Maar dat was toen.”



Dat Trump haar uitgestoken hand negeerde, zit Pelosi naar eigen zeggen niet dwars. “Dat interesseerde me niets.”



Leugens

Eerder tweette ze een foto van het pijnlijke moment, waarbij ze schreef: ‘Democraten zullen nooit stoppen een vriendschappelijke hand uit te steken om doelen te bereiken voor de mensen. We zullen blijven zoeken naar gemeenschappelijke gronden waar mogelijk, maar blijven standvastig wanneer dat niet kan.’



Over het verscheuren van de speech, voor het oog van de wereld, zei Pelosi eerder dat dit volgens haar ‘het meest hoffelijke was dat ze gezien de omstandigheden kon doen’. Ze zei dat ze naar een pagina had gezocht waar iets op stond dat waar was, maar dat ze die niet had gevonden.



Haar actie viel helemaal verkeerd bij het Witte Huis, dat op Twitter hard naar haar uithaalde. ‘Pelosi verscheurde zojuist: een van de laatste nog levende Tuskegee-piloten uit de Tweede Wereldoorlog. Een baby die overleefde na slechts 21 weken zwangerschap. De rouwende families van Rocky Jones en Kayla Mueller. Dát is haar bijdrage.’

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

Afzetting

Pelosi is de initiatiefnemer van het impeachment-onderzoek naar Trump. Ze vindt dat de Republikeinse senatoren met hun besluit tot vrijspraak ‘wetteloosheid genormaliseerd’ hebben. Ze noemt Trump ‘een gevaar voor de Amerikaanse democratie’. De Democraten wilden tijdens het afzettingsproces getuigen oproepen om te bewijzen dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer machtsmisbruik.

De Republikeinse meerderheid in de Senaat hield dat echter tegen, waardoor Trump vrijuit ging. Er was een tweederdemeerderheid nodig om hem uit zijn ambt te zetten. Volgens Pelosi is er geen eerlijk proces geweest en heeft de vrijspraak nu geen waarde.

Trump zei in reactie dat hij een ‘vreselijke beproeving had ondergaan door enkele zeer oneerlijke en corrupte mensen'. “Ze hebben al het mogelijke gedaan om ons te vernietigen en hebben onze natie zeer gekwetst.”