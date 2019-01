Pelosi nu ook niet met commerciële vlucht naar Afghanistan nadat Trump haar reisplannen lekt KVDS

18 januari 2019

17u41

Bron: The Washington Post, HoffPost, CNN 0 Nancy Pelosi – de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden – heeft nu ook haar plannen om met een commerciële vlucht richting Afghanistan te trekken geannuleerd, nadat president Trump haar reisplannen vrijgaf. “Hij heeft op die manier een ernstig risico voor de veiligheid gecreëerd”, klinkt het bij haar woordvoerder.

Pelosi en Trump rollen al enkele dagen vechtend over de grond, nadat Pelosi de president dinsdag meldde dat ze zijn State of the Union wilde uitstellen omdat ze door de shutdown de veiligheid niet kon garanderen. Bij wijze van wraak annuleerde Trump gisteren de officiële reis van Pelosi en enkele andere congresleden met een militair vliegtuig naar Afghanistan. Die trip zou ook ons land aandoen. (lees hieronder verder)

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080 Sarah Sanders(@ PressSec) link

“In het licht van de 800.000 geweldige Amerikaanse ambtenaren die geen loon krijgen, ben ik er zeker van dat u het met mij eens bent dat deze pr-gebeurtenis uitstellen gepast is”, schreef hij onder meer in een officiële brief aan Pelosi. En daar voegde hij nog aan toe: “Als u de reis met een commerciële lijnvlucht zou wensen te maken, staat u dat natuurlijk vrij.”





En dat zou Pelosi van plan geweest zijn. Tot vanmorgen. Toen annuleerde ze de reis officieel uit veiligheidsoverwegingen. “Nadat president Trump ons het gebruik van een militair vliegtuig had ontzegd om naar Afghanistan te reizen, waren we bereid om een commerciële vlucht te nemen, zodat we onze troepen aan het front toch nog zouden kunnen zien”, aldus de woordvoerder van Pelosi.

“Maar in het holst van de nacht gaf Buitenlandse Zaken ons een update van de dreigingsevaluatie”, gaat hij verder. “Daarin stond dat het gevaar voor de delegatie, de troepen en de securitymensen aanzienlijk verhoogd was doordat de president de delicate reisplannen had onthuld. (Meestal wordt achteraf pas melding gemaakt van dergelijke reizen, uit veiligheidsoverwegingen, red.) Deze ochtend kwamen we te weten dat de administratie ook de commerciële reisplannen had gelekt. In het licht van het ernstige veiligheidsrisico dat de president heeft veroorzaakt, heeft de delegatie beslist om de trip uit te stellen om ons veiligheidspersoneel, onze troepen en de andere reizigers op de betrokken lijnvluchten niet in gevaar te brengen.”

Tweet

Het Witte Huis heeft nog niet officieel gereageerd op de mededeling van Pelosi. Trump stuurde wel net een tweet de wereld in waarin hij de argumenten uit zijn brief herhaalt. “Waarom zouden Nancy Pelosi en enkele andere Democraten het land verlaten op een excursie van zeven dagen, terwijl 800.000 geweldige mensen niet betaald worden (door de shutdown, red.)?” (lees hieronder verder)

Why would Nancy Pelosi leave the Country with other Democrats on a seven day excursion when 800,000 great people are not getting paid. Also, could somebody please explain to Nancy & her “big donors” in wine country that people working on farms (grapes) will have easy access in! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De shutdown is intussen aan zijn 28ste dag toe en is de langste uit de Amerikaanse geschiedenis. Twistpunt blijft de muur van 5 miljard die Trump wil bouwen op de grens met Mexico, iets waar de Democraten – die sinds kort de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden – zich met hand en tand tegen verzetten.