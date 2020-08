Pelosi: “Ik vind dat er geen debatten tussen Trump en Biden moeten komen” TTR

27 augustus 2020

19u57

Bron: Belga 0 In de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zou een debat tussen Donald Trump en Joe Biden “niet legitiem” zijn. Dat zegt Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in het Amerikaanse parlement.

De Amerikaanse president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump aanvaardt vandaag de nominatie als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij spreekt later op de Republikeinse Conventie vanuit het Witte Huis. De verwachting is dat hij in zijn toespraak hard gaat uithalen naar de Democraten en zijn tegenstander Joe Biden.



Nancy Pelosi denkt niet dat er een debat zal plaatsvinden tussen Trump en Biden. "Een gesprek of een debat in het kader van de presidentsverkiezingen zou ik niet legitiem vinden", zei Pelosi. Volgens haar heeft Trump "geen enkele associatie met de waarheid, bewijzen, data en feiten".

Joe Biden van zijn kant veroordeelde de uithalen van Trump naar de mensen die protesteren tegen racisme en politiegeweld. "Hij streeft naar meer geweld, niet minder", zei Biden in een interview met MSNBC. "Hij giet meer olie op het vuur." Biden zei eerder al dat Trump de debatten wellicht zal gebruiken om foutieve informatie te verspreiden. “Ik zal een factchecker zijn wanneer in een debat met hem”, aldus Biden. “Iedereen weet dat deze man een ietwat pathologische neiging heeft om de waarheid niet te vertellen.”

Eerder uitte Pelosi haar afkeer al van de manier waarop Trump debatteert. Ze noemde de debatten tussen Trump en Hillary Clinton in 2016 “schandelijk”. “Hij zal waarschijnlijk opnieuw handelen op een manier die beneden alle waardigheid van het presidentschap is”, aldus Pelosi. “Dat doet hij elke dag.”

Verwijt

Trump kondigde gisteren aan onmiddellijk federale ordehandhavers naar de noordelijke stad Kenosha te sturen om de plunderingen en de anarchie een halt toe te roepen. De zwarte Jacob Blake werd zondag in Kenosha neergeschoten. In de verkiezingscampagne verwijt Trump zijn rivaal Biden geregeld dat die weigert het geweld en de plunderingen rond de betogingen tegen politiegeweld en racisme te veroordelen.

Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is volkomen onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.