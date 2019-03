Pelosi geen voorstander impeachment Trump: “Hij is de verdeeldheid van het land gewoon niet waard” Joeri Vlemings

12 maart 2019

13u15

Bron: Washington Post, Huffington Post 0 House Speaker Nancy Pelosi is als Democraat dan wel geen fan van Donald Trump, maar een poging tot ‘impeachment’ van de Republikeinse president - een procedure om hem te laten afzetten - vindt ze geen goed idee. Volgens Pelosi zou er alleen maar verdeeldheid van komen in de VS. Dat zegt ze in een interview met de Washington Post. “Hij is dat gewoon niet waard”, klinkt het.

“Impeachment is zo’n splijtzwam voor het land dat - tenzij er iets zo dwingends en overweldigends in de ogen van de twee partijen gebeurt - ik niet vind dat we dat pad moeten opgaan. Het zou het land verdelen en dat is hij gewoon niet waard”, aldus de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Ook in het verleden toonde Pelosi zich al niet meteen een voorstander van een eventuele impeachment. In februari 2017 noemde ze het gedrag van Trump “strategisch incoherent” maar voegde ze eraan toe dat het “geen grond voor impeachment” was. Voor Pelosi is dat pas aan de orde als Trump de wet overtreedt. In november 2017 liet ze volgens Politico aan de steenrijke sponsor van de Democraten, Tom Steyer, weten dat zijn advertentiecampagne van 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro) om Trump af te zetten, alleen maar de aandacht afleidde. In januari van dit jaar zei ze nog eens dat de lat om een impeachmentprocedure te starten heel hoog ligt. Lees: zo hoog dat ook de Republikeinen er niet meer over zouden willen. Nu Pelosi House Speaker is, is haar mening over impeachment alleen maar belangrijker geworden.

Tom Seyer heeft al gereageerd op het interview met Pelosi. Hij focust op het zinnetje dat Trump het niet waard is. “Wel, is het bescherming van ons wettelijk systeem ‘het waard’? Is het verantwoordelijk achten van de president voor zijn misdaden en cover-ups ‘het waard’? Is het juiste doen ‘het waard’? Of moet Amerika maar gewoon ophouden met vechten voor onze principes en alleen doen wat politiek handig is?”

Pelosi benadrukte in de Washington Post dat ze Trump weliswaar nog altijd “ethisch, intellectueel en als buitenbeentje” ongeschikt voor het Amerikaanse presidentschap.