Pelosi draagt Adam Schiff voor als hoofdaanklager in afzettingsproces tegen Trump

15 januari 2020

16u30

Bron: Reuters, ANP 0 Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft Adam Schiff, de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten, aangeduid als hoofdaanklager tegen president Trump in de afzettingsprocedure. Trump zal in de Senaat worden berecht voor machtsmisbruik.

Schiff heeft als voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden een groot deel van het impeachmentonderzoek in geleid. Er worden in totaal zeven hoofdaanklagers of ‘impeachmentmanagers’ ingeschakeld om twee aanklachten tegen Trump door de Senaat te laten behandelen. Toen de Democraat Bill Clinton in 1999 een impeachment tegen zich kreeg, waren er dertien aanklagers.

Ook Huis-lid Jerry Nadler, voorzitter van de Commissie voor Justitie die de twee artikels voor de inbeschuldigingstelling heeft opgesteld. neemt een belangrijke positie in. De twee aanklachten worden later vandaag aan de Senaat gepresenteerd. De openingsverklaring wordt op zijn vroegst volgende week verwacht.

De aanklachten tegen Trump werden eind december al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Pelosi koos ervoor ze niet meteen in december door te sturen, omdat ze wilde dat er eerst afspraken met de Senaat over het proces zouden worden gemaakt. Dat is nog niet gebeurd, maar volgens Pelosi is de druk op de Republikeinen daar hoog genoeg na een kleine maand wachten. De Democraten willen dat getuigen worden gehoord in de Senaat, de Republikeinen willen dat niet toezeggen.

Het proces in de Senaat is de volgende stap in de afzettingsprocedure tegen Trump, nadat het Huis de aanklachten opstelde. De Republikeinen hebben in de Senaat echter de meerderheid, en er is bovendien een tweederdemeerderheid nodig om een president te kunnen afzetten. De kans dat het dus echt zover komt, is klein.