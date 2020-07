Pelgrims beginnen aan hadj in Mekka tijdens pandemie: veel minder deelnemers, social distancing en mondmaskers NLA

29 juli 2020

13u06

Bron: ANP, al-Jazeera 2 Onder strenge veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus zijn vandaag veel minder pelgrims dan normaal begonnen aan de jaarlijkse hadj in Mekka in Saudi-Arabië. Waar normaal gesproken massa's pelgrims dicht opeengepakt rond de Kaäba in de Grote Moskee lopen, was er nu veel ruimte tussen de gelovigen, waardoor de hadj een heel ander karakter kreeg.

Op beelden van onder andere al-Jazeera is te zien hoe de pelgrims in een 'eigen baan' en met voldoende afstand van hun voorganger en volger de traditionele zeven rondes rond de Kaäba afleggen.

De Saudische autoriteiten hebben om verspreiding van het virus tegen te gaan de belangrijke islamitische jaarlijkse pelgrimstocht afgelast. Slechts een kleine geselecteerde groep van 10.000 inwoners van het koninkrijk kreeg toestemming om aan de hadj te beginnen. Normaal komen miljoenen moslims uit heel de wereld voor de rituele tocht door Mekka en omgeving, zoals langs de Grote Moskee met de Kaäba en de berg Arafat. De vijfdaagse pelgrimstocht sluit af met het Aïd al-Adha of Offerfeest.

De deelnemers aan de hadj moesten voorafgaand aan het bezoek zeven dagen thuis in zelfisolatie. Bij hun aankomst in Mekka moesten zij in hun hotel opnieuw in isolatie. Per groep van vijftig gelovigen is er een speciale gezondheidsleider die erop toeziet dat de aanwijzingen zoals het dragen van mondmaskers worden opgevolgd.

De hadj is een van de vijf zuilen van het islamitische geloof. Vorig jaar trokken 2,5 miljoen pelgrims op bedevaart naar Mekka, een groot verschil met de 10.000 gelovigen die vandaag aan de hadj zijn begonnen.