Peking zet nu zelf buitenlandse passagiers twee weken in quarantaine om coronavirus niet opnieuw te importeren Joeri Vlemings

13 maart 2020

13u21

Bron: Time 0 Het goede nieuws over het coronavirus komt nu uit China, waar de daling na de piek in de grafiek van besmettingen lijkt ingezet. Andere plekken in de wereld zijn er vandaag veel slechter aan toe. Peking zet daarom reizigers uit het buitenland sowieso twee weken in quarantaine in een poging het Covid-19-virus, dat voor het eerst in het Chinese Wuhan uitbrak, niet opnieuw binnen te halen. Het stuurt ook deskundigen en medische uitrusting naar hotspots als Italië, Iran, Irak en Zuid-Korea.

China en andere Aziatische landen zijn er beducht voor om het erg besmettelijke en dodelijke coronavirus te laten terugkeren naar de plaats waar het eind vorig jaar ontstond. Aankomende reizigers uit het buitenland worden nu gescand op koorts of in quarantaine geplaatst. Het gevaar op infectie komt immers niet langer uit China zelf, maar uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Amerika en Europa. In Azië is de pandemie nog verre van voorbij, maar ze zou er, zonder maatregelen, wel opnieuw kunnen exploderen.

De afgelopen 24 uur noteerde China nog amper acht nieuwe gevallen, waarvan drie uit het buitenland: Italië, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Een enorme daling ten opzichte van een maand geleden, toen het nog om duizenden nieuwe besmettingen per dag ging. China telde de laatste weken in totaal 90 geïmporteerde gevallen.

Evacuatie

Daar wil het land iets aan doen, uit angst voor de “onzekerheid”. Peking zet iedereen die van overzee komt daarom twee weken in quarantaine. Tot voor kort deed het dat enkel met mensen uit risicogebieden. Shanghai isoleert dan weer iedereen die arriveert uit Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Iran, Zuid-Korea, Japan en de VS.

Op zijn beurt wil Zuid-Korea nu ook passagiers uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland en Nederland grondig screenen. Hun temperatuur wordt gemeten en ze krijgen een app op hun smartphone om hun gezondheidstoestand geregeld door te geven aan de overheid. Dat was al in voege voor wie uit China, Hongkong, Macao, Japan, Iran en Italië aankwam in Zuid-Korea. Het land laat ook sowieso mensen uit de Chinese provincie Hubei - met Wuhan als hoofdstad - nog altijd niet binnen.

Net zoals sommige landen begin dit jaar hun burgers uit de coronahaard van Wuhan weghaalden, is China nu zelf begonnen met de evacuatie van zijn burgers uit Iran. Of hoe het brandpunt van de coronapandemie verlegd is.

