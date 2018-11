Peking wil wetenschappers schorsen die betrokken waren bij genetische manipulatie van baby’s AW

29 november 2018

13u28

Bron: Belga 0 China eist een schorsing van de wetenschappers die betrokken waren bij de aangekondigde geboorte van twee genetisch gemanipuleerde baby's.

Een leidinggevende van het ministerie voor Wetenschappen en Technologie zei in een vraaggesprek met de staatstelevisie CCTV dat zijn ministerie "fel gekant" is tegen de experimenten die de Chinese wetenschapper He Jiankui naar eigen zeggen uitvoerde. Met name zou het DNA van twee tweelingzusjes zijn aangepast om hen resistent te maken tegen hiv dat aids veroorzaakt.