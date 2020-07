Peking waarschuwt Canada na opschorting uitleveringsverdrag KVE

06 juli 2020

15u09

Bron: Belga 0 China heeft Canada gewaarschuwd voor een verdere verslechtering van de bilaterale banden, na de sancties die de regering in Ottawa heeft opgelegd vanwege de veiligheidswet die China heeft ingevoerd in Hongkong.

"China veroordeelt ten zeerste de Canadese sancties en beraadt zich over verdere maatregelen, waarvan Canada de gevolgen zal moeten dragen", zo klinkt het bij Zhao Lijian, woordvoerder van de Chinese diplomatie.

De relatie tussen beide landen is al sinds eind 2018 gespannen. Toen werd in het Canadese Vancouver de topvrouw van de Chinese telecomgigant Huawei gearresteerd, waarna in China de arrestaties volgden van twee Canadese staatsburgers.

Veiligheidswet

Vrijdag besliste de Canadese regering dan ook nog eens maatregelen te nemen wegens de veiligheidswet die China heeft ingevoerd in Hongkong. Het uitleveringsverdrag met de Aziatische metropool wordt opgeschort en er zullen exportbeperkingen gelden, in de eerste plaats om te voorkomen dat er gevoelig militair materieel naar Hongkong verscheept wordt.

Volgens de Chinese diplomatie gaat het hier om "een ernstige schending van het internationaal recht, alsook een inmenging in Chinese aangelegenheden". China roept Canada dan ook op om die missers meteen recht te zetten en spoort zijn burgers die in Canada verblijven aan om voorzichtig te zijn, "vanwege veelvuldige gewelddadige incidenten met ordehandhavers, die hebben geleid tot een aantal protesten".

Miljoenenstad Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Mede daardoor kon het land uitgroeien tot een belangrijke internationale metropool.