Peking verscherpt quarantainemaatregelen opnieuw

22 april 2020

10u08

Bron: Belga 1 De Chinese hoofdstad Peking heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer verscherpt. De overheid zegt nu dat personen die aankomen in de stad na een quarantaine van twee weken nog één week extra in thuisobservatie moeten blijven. Terugkeerders zijn op die manier drie weken uitgesloten van het openbare leven.

China beweert het virus grotendeels onder controle te hebben. Maar het zou bezorgd zijn over de instroom van reizigers die besmet zijn. Het gaat bijna volledig om Chinezen die naar hun thuisland terugkeren. Buitenlanders mogen momenteel China niet binnen, omdat de bestaande visa en verblijfsvergunningen opgeschort zijn.

Nieuwe cluster

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het stadsdeel Chaoyang in Peking dinsdag in een controle-app als enige hoogrisicogebied van het land werd aangeduid. Dat gebeurde nadat er een nieuwe cluster van besmettingen was ontdekt. Een Chinese terugkeerder zou drie familieleden besmet hebben.

De nationale gezondheidscommissie meldde vandaag 30 nieuwe besmettingen, onder wie 23 ‘geïmporteerde’ gevallen van en 7 lokale besmettingen met het coronavirus. In China zijn er meer dan 82.000 besmettingen, tenminste volgens de officiële bronnen. Daarvan zouden er ongeveer 77.000 genezen zijn.

