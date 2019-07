Peking veroordeelt "vreselijke incidenten" in Hongkong nla

29 juli 2019

10u47

Bron: Belga 0 China heeft de confrontaties tussen betogers en politie in Hongkong die al weken aan de gang zijn fel veroordeeld. "Deze vreselijke incidenten hebben de rechtsstaat, de openbare orde, economie en het leven van mensen in Hongkong sterk geschaad.” Dat heeft Yang Guang, een woordvoerder van het bureau van de Chinese staatsraad die bevoegd is voor de aangelegenheden van Hongkong en Macau, vandaag gezegd. "We roepen mensen uit alle lagen van de maatschappij in Hongkong op om zich in niet mis te verstane bewoordingen tegen geweld uit te spreken en zich daartegen te verzetten.”

Het was de eerste keer dat de belangrijkste overheidsinstantie in China die verantwoordelijk is voor Hongkong zich uitspreekt over de huidige crisis. De woordvoerder riep de bevolking in Hongkong op "de rechtsstaat" er te verdedigen. "We mogen niet passief toekijken hoe een klein aantal mensen deze belangrijke waarde vertrappelen." Geen enkele beschaafde samenleving laat zo'n geweld toe, zei hij.

Wekenlang manifestaties

Al wekenlang komen honderdduizenden betogers op straat in de financiële metropool. Dit weekend kwam het daarbij weer tot geweld. Oproerpolitie schoot daarbij gisteren met traangas op betogers, die na een niet-goedgekeurde betoging op verschillende plaatsen in de stad barricades hadden opgetrokken. Zaterdag al waren er volgens de overheid meer dan twintig manifestanten gewond geraakt bij protesten. De politie arresteerde ook twintig betogers.

Uitleveringswet

Aanleiding voor de protesten is een omstreden wetsontwerp over de uitlevering van vermoedelijke criminelen aan China. Regeringsleider Carrie Lam verklaarde de wet intussen "dood", maar liet na om het wetsontwerp formeel terug te trekken. De protesten richtten zich ook tegen de politie, die ervan beschuldigd wordt te hard te zijn opgetreden.

De vroegere Britse kroonkolonie Hongkong wordt sinds de teruggave aan China in 1997 geregeerd als een autonome regio, volgens het principe "één land, twee systemen". Anders dan in China genieten de inwoners van Hongkong recht op vrije meningsuiting, net als persvrijheid en vrijheid van vergadering. Maar steeds meer inwoners zijn bang dat Peking hun rechten wil inperken.

