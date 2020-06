Peking test massaal na nieuwe uitbraak: 21 extra coronabesmettingen vastgesteld HLA

18 juni 2020

10u53

Bron: Belga 0 De voorbije 24 uur zijn in de Chinese hoofdstad Peking 21 extra besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Chinese ministerie van Volksgezondheid. In de stad met 21 miljoen inwoners zijn sinds vorige week in totaal al 158 nieuwe gevallen gemeld.

In de stad wordt massaal getest op het coronavirus. Zo stonden donderdag op verschillende plaatsen duizenden inwoners in de rij om getest te worden.

Nadat China wekenlang geen nieuwe ziektegevallen had gemeld, werd vorige week op de groothandelsmarkt Xinfadi in de Chinese hoofdstad een nieuwe uitbraak vastgesteld. Onmiddellijk werd gevreesd voor een nieuwe golf van Covid-19-besmettingen.



De lokale autoriteiten zijn enkele dagen geleden gestart met het screenen van mensen en het desinfecteren van openbare plaatsen, zoals restaurants. Een dertigtal residentiële zones zijn in quarantaine geplaatst en alle scholen zijn tot nader order gesloten.

