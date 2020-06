Peking test alle pakketkoeriers en voedselbezorgers op corona

20 juni 2020

Bron: ANP

Peking laat alle voedselbezorgers en pakketkoeriers in de stad testen op het coronavirus in een poging de nieuwe uitbraak van het virus in te dammen. Het gaat om tienduizenden mensen die dagelijks op de fiets, scooter en brommer op pad zijn.