Peking test acht miljoen mensen op coronavirus na nieuwe uitbraak

29 juni 2020

06u10

Bron: Belga 0 Omwille van een nieuwe corona-uitbraak in Peking zijn in de Chinese hoofdstad miljoenen mensen getest op het coronavirus. Tot zondag werden al 7,7 miljoen tests uitgevoerd in de metropool met zowat 20 miljoen inwoners, zo melden lokale autoriteiten.

In een reactie op de uitbraak op een markt twee weken geleden werd het op een na hoogste veiligheidsniveau afgekondigd, waarbij de stad gedeeltelijk in lockdown ging. Wie Peking wil verlaten, moet een negatieve coronatest voorleggen en mag niet naar risicogebieden gaan. Sinds de nieuwe uitbraak zijn in Peking 300 besmettingen vastgesteld.

