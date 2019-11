Peking steunt leider van Hongkong “resoluut”, ondanks electoraal verlies ADN

25 november 2019

12u22

Bron: Belga 0 De Chinese regering blijft resoluut achter de leider van Hongkong, Carrie Lam, staan ondanks de overwinning van het prodemocratische kamp tijdens de lokale verkiezingen van zondag.

"De Chinese centrale regering steunt resoluut de leider van het executief Carrie Lam aan het hoofd van de speciale administratieve regio (de officiële naam van Hongkong, n.v.d.r.)" , zo verklaarde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang. Hij gaf geen commentaar op de overwinning van het prodemocratische kamp bij de districtsverkiezingen. Lam beloofde alvast dat haar regering "nederig" zal luisteren naar de bevolking.

Volgens de Hongkongse media behaalden de prodemocratische kandidaten 388 van de 452 vacante zitjes in de districtsraad. Dat is een uitzonderlijke winst van 263 zetels in vergelijking met de vorige stembusgang in 2015. De pro-Chinese kandidaten behouden slechts 59 zitjes. Vijf anderen zijn onafhankelijke kandidaten. De participatiegraad bedroeg 71 procent van de 4,13 miljoen ingeschreven kiezers, wat een record is.

De woordvoerder van de Chinese overheid herhaalde dat het stoppen van het geweld en het herstellen van de kalmte de belangrijkste taken zijn voor het huidige Hongkong.

