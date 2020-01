Peking sluit poorten van Verboden Stad HLA

23 januari 2020

17u09 0 Het coronavirus eiste intussen al 17 dodelijke slachtoffers. Nu blijkt dat het virus overdraagbaar is van mens op mens, neemt de Chinese overheid drastische maatregelen om de verspreiding van de ziekte in te perken. Verschillende steden werden al afgesloten van de buitenwereld , de nieuwjaarsfestiviteiten in Peking worden geannuleerd en ook de Verboden Stad, een belangrijke toeristische attractie, sluit haar poorten.

De Verboden Stad is door Unesco erkend als werelderfgoed en ligt in het hart van de Chinese hoofdstad Peking. Afgewerkt in 1420, was het meer dan 500 jaar lang de thuis van de keizers van de Ming en Qing dynastieën. Na de afzetting van de laatste keizer van China opende de stad in 1925 haar deuren voor het publiek.

Sindsdien vormen de paleizen aan het Plein van de Hemelse Vrede het decor voor het nationale museum van China en komen er jaarlijks meer dan 15 miljoen toeristen op bezoek. (lees verder onder de foto’s)

Uit vrees voor de verspreiding van coronavirus gaan de poorten van de stad op 25 januari, bij de start van het nieuwe Chinese jaar, voor onbepaalde tijd dicht. Op de website van het Palace Museum staat te lezen dat reeds aangekochte tickets terugbetaald zullen worden.