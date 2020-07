Peking pareert Amerikaanse kritiek op claims in Zuid-Chinese Zee IB

14 juli 2020

05u11

Bron: ANP 0 China maakt bezwaar tegen de verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de VS de Chinese claims in de Zuid-Chinese Zee verwerpen. De Chinezen verwerpen daarnaast de Amerikaanse beschuldiging dat zij hun buurlanden zouden pesten.

De VS verwierpen maandag de 'offshore' aanspraken van China in het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee. "Pekings aanspraken op bronnen in het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee zijn volkomen onrechtmatig, net zoals het pesterige beleid om die aanspraken af te dwingen", zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

“De Verenigde Staten zijn geen direct betrokkene in deze disputen, maar het land blijft zich moeien in deze zaak”, reageerde de Chinese ambassade in de VS in een verklaring. “Onder het mom van het beschermen van de stabiliteit, toont het zijn spieren, vergroot het de spanningen en ontlokt het confrontaties in de regio.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.