Peking heeft heropflakkering van coronavirus onder controle: geen enkele besmetting meer AW

18 juli 2020

11u26

Bron: xinhuanet 4 In Peking zijn er gisteren geen nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat betekent dat er gedurende twaalf opeenvolgende dagen geen nieuwe personen werden besmet met het coronavirus. Daarmee lijkt de Chinese hoofdstad de heropflakkering van het virus weer onder controle te hebben.

Sinds de ontdekking van een nieuwe infectiehaard begin juni op een markt in het zuiden van de stad raakten in totaal 335 personen besmet.



De autoriteiten vreesden voor een nieuwe golf waarop een gedeeltelijke lockdown werd ingevoerd: tientallen woonwijken en gebouwen in de Chinese hoofdstad werden afgesloten. En om de overgebleven besmettingsgevallen in kaart te brengen en aan te pakken, zette de overheid in op een ‘testcampagne’ op massale schaal. Een strategie die gewerkt lijkt te hebben.