Peking geeft Angela Merkel antwoord: "China is altijd transparant geweest over coronavirus" JG

21 april 2020

12u46

Bron: Belga 1 De Chinese regering heeft vandaag verzekerd altijd transparant te zijn geweest in de strijd tegen het coronavirus. Maandag vroeg de Duitse bondskanselier Angela Merkel duidelijkheid van Peking over het ontstaan van de pandemie.

"China heeft inzake epidemiologische preventie steeds op een open, transparante en verantwoordelijke manier internationaal samengewerkt", verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang.

China wordt er door verschillende partijen van beschuldigd de gevolgen van het coronavirus op haar grondgebied te hebben afgezwakt.

"Hoe transparanter China is over het ontstaan van het virus, hoe beter de hele planeet lessen kan trekken uit deze crisis", liet Merkel maandag noteren.

De vraag naar de oorsprong van het virus moet opgelost worden door de wetenschappers Geng Shuang

Geng Shuang benadrukte vandaag dat China en Duitsland een nauwe samenwerking onderhouden om het virus te bestrijden. "De vraag naar de oorsprong van het virus moet opgelost worden door de wetenschappers."

Internationale commentaar

De Verenigde Staten beschuldigden China de voorbije weken weken ervan dat het in de eerste fase van de epidemie niet doeltreffend genoeg heeft gereageerd en dat het de gevolgen ervan op zijn grondgebied tot een minimum heeft beperkt.

China ontkende categoriek elke verantwoordelijkheid over het virus. Het verwierp maandag ook een vraag van Australië om te onderzoeken of er op een juiste manier met het virus werd omgegaan.

Ook Frans president Emmanuel Macron deed vorige week zijn duit in het zakje. Hij zei aan de Financial Times “dat er zeker zaken voorgevallen zijn in China waar momenteel niemand anders weet van heeft.”

Het merendeel van de wetenschappers denkt nog steeds er zeker van te zijn dat het coronavirus door een dier werd overgebracht op de mens. Een markt met wilde dieren in Wuhan kan in dat geval de aanleiding zijn. Er gaan echter ook speculaties in de richting van het Virologisch Instituut van Wuhan dat enkele kilometers verder ligt. Het zou ook mogelijk zijn dat het virus daar ontsnapte.

