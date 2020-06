Peking deels afgegrendeld na nieuwe coronabesmettingen IB TTR

17 juni 2020

05u07

Bron: Belga, ANP 0 Het stadsbestuur van de Chinese hoofdstad Peking heeft vandaag 31 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren meldden de autoriteiten nog 27 nieuwe besmettingen met het coronavirus. In totaal is er nu sprake van 137 bevestigde besmettingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de gezondheidsinstanties van Peking komen 19 van de 31 gevallen uit het zuidwestelijke district Fengtai, waar vorige week een nieuwe virusuitbraak was geconstateerd op een lokale voedselmarkt.

Als reactie op de nieuwe uitbraak, kondigde de overheid het op een na hoogste veiligheidsniveau af. Peking wordt zo deels afgegrendeld: meerdere woonwijken zijn in quarantaine geplaatst en niet toegankelijk voor bezoekers. Ook zijn de meeste scholen weer gesloten. Veel vluchten van en naar de hoofdstad zijn geannuleerd: volgens staatszender CGTN hebben vliegmaatschappijen zeker 850 vluchten geschrapt.

Het stadsbestuur heeft ook enkele lijnen van het openbaar vervoer stilgelegd. Daarnaast zijn ook alle sporthallen en uitgaansgelegenheden in de stad sinds gisteren gesloten.

Een aantal andere Chinese steden heeft aangegeven mensen die vanuit de hoofdstad komen in quarantaine te zullen plaatsen.

Angst voor nieuwe golf

De uitbraak in Peking voedt de angst voor een nieuwe golf van besmettingen in het land. De binnenlandse uitbraak in China was grotendeels onder controle dankzij een strenge lockdown die begin dit jaar werd ingesteld door de regering. Tot de recente uitbraak ging het in het gros van de nieuwe gevallen om Chinezen die na een verblijf in het buitenland positief testten op het virus.

De 21 miljoen inwoners tellende metropool heeft de dagelijkse screeningscapaciteit inmiddels uitgebreid naar meer dan 90.000 mensen. Tienduizenden mensen in Peking zijn volgens de regering inmiddels getest op het virus. Onder hen zijn ruim 8.000 mensen die op de markt werken waar de nieuwe uitbraak zou zijn ontstaan. Zij zijn in quarantaine geplaatst.