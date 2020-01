Peking bevestigt ondertekening voorlopig handelsakkoord met VS jv

09 januari 2020

09u37

Bron: AFP/BLOOMBERG 0 De Chinese vicepremier Liu He trekt naar Washington voor de ondertekening van de eerste fase van het handelsakkoord met de VS. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel aangekondigd.

Het is de eerste bevestiging vanuit China van de ondertekening van het akkoord. De Chinese delegatie gaat van 13 tot 15 januari op bezoek naar de VS.

Eerder had de Amerikaanse president Donald Trump de ondertekening van het akkoord op 15 januari in het Witte Huis al aangekondigd.

De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd in december 2019 gesloten. Als gevolg van het akkoord wordt een deel van de importheffingen die de twee landen elkaar oplegden weer verlaagd.

China verhoogt dan weer de aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Meer details van het akkoord zijn nog niet vrijgegeven.