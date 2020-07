Peking beschuldigt Verenigd Koninkrijk van "flagrante inmenging" in Hongkong ISA

06 juli 2020

17u22

Bron: BELGA 0 De Chinese ambassadeur in Londen heeft het Verenigd Koninkrijk maandag beschuldigd van "flagrante inmenging in de Chinese binnenlandse zaken" na de beslissing van het VK om de toegang tot het Britse staatsburgerschap uit te breiden voor inwoners van Hongkong, als reactie op de nieuwe veiligheidswet die China er heeft ingevoerd.

"Peking is erg bezorgd wat betreft deze maatregelen", verklaarde Liu Xiaoming tijdens een persmoment. De Chinese ambassadeur benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk geen enkele soevereiniteit, jurisdictie of controle heeft over Hongkong. "Het is een openlijke schending van de basisnormen voor internationale betrekkingen. We beraden ons dan ook momenteel over tegenmaatregelen.”

Infractie

Het Verenigd Koninkrijk kondigde vorige week woensdag een plan aan waardoor de immigratierechten voor de inwoners van Hongkong worden uitgebreid. Volgens Londen houdt de nieuwe door Peking opgelegde veiligheidswet een schending in van de autonomie van de voormalige Britse kolonie. China kreeg het gebied in 1997 overgedragen, op voorwaarde dat bepaalde vrijheden zouden behouden blijven, net als de gerechtelijke en wettelijke autonomie gedurende 50 jaar.

Londen wil de voorwaarden aanpassen die verbonden zijn aan een speciaal Brits paspoort. Wie zo'n paspoort heeft, zou in het Verenigd Koninkrijk kunnen komen wonen en werken. Momenteel hebben ongeveer 350.000 inwoners van Hongkong een dergelijk paspoort, een cijfer dat bijna verdubbeld is sinds het begin van de protesten tegen het centrale gezag in Peking een jaar geleden. Maar nog eens 2,9 miljoen Hongkongers, eigenlijk iedereen geboren voor 1997, zouden ook het document kunnen verkrijgen.