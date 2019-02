Peiling: socialisten grote verliezer Europese verkiezingen, geen meerderheid meer met christendemocraten TT

18 februari 2019

15u05 0 De socialistische fractie in het Europese parlement, S&D, zou de grote verliezer worden van de verkiezingen van eind mei. Ook de christendemocratische EVP, sinds mensenheugenis de grootste partij in Europa, zou forse verliezen lijden. Samen zouden beide fracties voor de eerste keer ooit geen meerderheid meer hebben in het Europese parlement in Brussel en Straatsburg. Grote winnaars zouden de liberalen en de eurosceptici zijn .

Jarenlang domineerden de Europese Volkspartij (EVP) en de sociaaldemocraten van S&D het Europese strijdtoneel. Maar verkiezing na verkiezing kalft hun aanhang af, een trend die zich over drie maanden nog zou versterken. De EVP zou van zijn 217 zetels er nog 183 overhouden, blijkt uit een analyse van tientallen peilingen in heel Europa, gemaakt door het Europese parlement zelf in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar Public.

Maar vooral de socialisten zouden in de klappen delen. De tweede grootste fractie zou van zijn 186 zetels nu er nog maar 135 overhouden, vooral te wijten aan de slechte resultaten in een aantal grote lidstaten. In Duitsland, de grootste lidstaat, zou de SPD 12 van de 27 zetels van bij de vorige verkiezingen kwijtspelen. Hetzelfde scenario in Frankrijk, waar de PS er van de 13 nog 6 zou overhouden. De Franse Parti Socialiste zou volgens de peilingen zelfs maar de zevende en laatste partij worden die zetels kan binnenhalen. En ook in Italië, derde grootste lidstaat, zou de Partito Democratico gehalveerd worden van 31 naar 15 zetels.

Geen meerderheid meer

De slechte uitslagen van de christendemocraten en socialisten maken dat beide partijen voor de eerste keer ooit niet meer aan een meerderheid zouden geraken. Door de brexit en het vertrek van de Britse parlementsleden vallen er in juli 705 zetels te verdelen in plaats van 751, en de EVP en S&D zouden samen maar aan 318 komen. Dat betekent dat ze nog een derde partner zullen moeten zoeken om Europa te besturen.

In eigen land zou er volgens de peilingen weinig aan de krachtsverhoudingen veranderen. Vlaanderen mag twaalf zetels in het Europees parlement aanduiden en volgens de voorspellingen zou enkel Groen stijgen van één naar twee zetels ten koste van Open Vld, dat van drie naar twee zou dalen. N-VA blijft de grootste met vier zetels, gevolgd door CD&V en dus de liberalen en groenen. Vlaams Belang en sp.a zouden elk recht hebben op één zetel.

Aan Franstalige kant zou MR één van zijn drie Europese zetels moeten prijsgeven. Die gaat naar PVDA, die voor het eerst een volksvertegenwoordiger naar Straatsburg zou mogen sturen. De PS zou zijn drie zetels behouden. Ook voor Ecolo en het cdH zou er niets veranderen: ze behouden hun ene zetel.

Open vraag is trouwens nog wat er gebeurt met de ECR-fractie van Conservatieven en Hervormers, waar de N-VA deel van uitmaakt. Die bestaat nu voor een groot deel uit Britse parlementsleden van de Conservatieve partij, maar aangezien zij verdwijnen, zou ook de ECR forse verliezen lijden. De fractie zou van 75 zetels nu uitkomen op 51.

Winnaars: liberalen en eurosceptici

Wie Europees wel in het winnende kamp zouden zitten, zijn de liberalen. De ALDE-fractie, geleid door Guy Verhofstadt, zou stijgen van 68 zetels nu naar 75 zetels na de verkiezingen. Als ook de beweging van de Franse president Emmanuel Macron zich uiteindelijk bij ALDE zou aansluiten, zouden er daar nog eens 20 bijkomen.

Ook de eurosceptische partijen zouden garen spinnen bij het verlies van de traditionele partijen. De fractie ENF, Europa van Vrijheid en Naties, zou stijgen van 37 zetels nu naar 59 in juni. In de fractie zitten onder andere het Rassemblement National van Marine Le Pen, dat de grootste partij in Frankrijk zou worden, en het Italiaanse Lega, de grootste Italiaanse partij.

De extreemrechtse fractie, waartoe de Rassemblement National van Marine Le Pen, de Lega van Salvini en het Vlaams Belang behoren, zou groeien van 37 naar 59 leden in een Europees Parlement dat 705 zetels telt in plaats van 751. De Lega zou na de CDU de meeste parlementsleden afvaardigen. De EFDD-fractie zou eveneens groeien, van 41 naar 43 zetels, en dat ondanks het vertrek van de 24 Britse UKIP-leden.