Peiling: Sanders heeft beste papieren om voorverkiezing in Iowa te winnen SVM

03 februari 2020

16u59

Bron: Belga 0 Bernie Sanders ligt volgens de peilingen aan de leiding om de eerste Democratische voorverkiezing -de caucus in Iowa- te winnen. Die eerste verkiezing vindt altijd plaats in de kleine staat Iowa en geldt als een goede graadmeter voor welke kandidaten kans maken om het ver te schoppen in de race. Ook voor de Republikeinen zijn er voorverkiezingen, al bestaat er geen twijfel dat huidig president Donald Trump het zal halen van zijn twee tegenstanders.

Volgen de website RealClearPolitics staat de 78-jarige Sanders op de eerste plaats met 24,2 procent. Daarna volgen Joe Biden (20,2 procent), Pete Buttigieg (16,4 procent), Elizabeth Warren (15,6 procent) en Amy Klobuchar (8,6 procent). De drie andere kandidaten die opkomen in Iowa (Andrew Yang, Tom Steyer en Tulsi Gabbard) halen minder dan 5 procent volgens de peilingen.

Michael Bloomberg past voor de eerste vier voorverkiezingen en komt pas op Super Tuesday -op 3 maart- in actie. Als we kijken naar de meest recente peiling van Emerson, die afgenomen werd tussen 31 januari en 2 februari, heeft Sanders zelfs een nog ruimere voorsprong (28 procent tegenover 21 procent) op Biden.

Alle kandidaten starten met hetzelfde doel, namelijk Donald Trump verslaan. De resultaten van de peilingen tonen echter dat de Democratische partij erg verdeeld blijft. Het lijkt erop dat de verkiezingen vooral zullen draaien rond de gematigde Joe Biden en de linkse, zelfverklaarde socialist Bernie Sanders.

Die laatste pleit voor grote veranderingen in het belastingsysteem, een duur milieubeleid en ‘Medicare for all’ (een gezondheidszorg voor iedereen die door de overheid gesponsord wordt; nvdr). Biden pleit voor een mix van private- en publieke ziekteverzekering en wenst geen al te grote veranderingen aan het huidige systeem door te voeren.

Aan Republikeinse kant neemt Trump het op tegen twee kandidaten. Joe Walsh en Bill Weld haalden allebei in de laatste peilingen rond de 3 procent. Dat Trump de kandidaat wordt, is dus zo goed als zeker.

Iowa is een relatief kleine staat met ongeveer 3 miljoen inwoners. Er gaat altijd veel aandacht naartoe, simpelweg omdat daar de eerste voorverkiezing in een lange rij plaatsvindt. Kandidaten zetten er zwaar op in. Wie het ‘momentum’ weet te veroveren, kan rekenen op extra media-aandacht, extra financiële hulp en extra steunbetuigingen ( de zogenaamde endorsements; nvdr).

Vanaf 19 uur (2 uur Belgische tijd vannacht) komen partijleden in de staat samen in meer dan 1.700 zaaltjes. Ze zullen er zich scharen achter hun favoriete kandidaat. Een kandidaat die de steun krijgt van minder dan vijftien procent van de kandidaten valt af. De aanhangers van die kandidaat moeten dan een andere favoriet kiezen, tot er een meerderheid is voor één kandidaat. Indien het resultaat te nipt is, wordt soms zelf met kop of munt beslist wie de winnaar is. Voor de Democraten staan er in Iowa 41 kiesmannen op het spel, voor de Republikeinen zijn dat er 40.