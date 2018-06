Peiling: meer dan twee derde ontevreden over Duitse regering KVE

21 juni 2018

16u07

Bron: Belga 0 Na honderd dagen van 'grote coalitie' is in Duitsland meer dan twee derde van de burgers ontevreden over het werk van de Duitse bondsregering.

In een peiling van het instituut YouGov in opdracht van het Duitse persbureau dpa beoordeelt slechts 21 procent de coalitie van de christendemocratische CDU/CSU en sociaaldemocratische SPD als positief, terwijl 36 procent ontevreden is over het regeringswerk en 33 procent zelfs heel ontevreden.

Zelfs bij de kiezers van de regeringspartijen beoordeelt een meerderheid de coalitie negatief. Bij de christendemocraten is dat 54 procent, bij de SPD is 74 procent ontevreden.

Toch zegt slechts 30 procent dat een coalitie van CDU/CSU, groenen en FDP beter zou zijn en meent 42 procent dat zo'n coalitie de zaken er niet op verbeterd zou hebben, terwijl 28 procent zich hierover niet uitspreekt.

