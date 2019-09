Peiling: 51 procent Noord-Ieren wil aansluiten bij Ierland, vooral jongeren voorstander van hereniging TT

11 september 2019

16u18

Bron: ANP, The Belfast Telegraph 0 Nipt meer dan de helft van de Noord-Ieren wil bij de republiek Ierland horen en niet langer onderdeel zijn van het Verenigd Koninkrijk. Dat stelt opiniepeiler Lord Ashcroft Polls, bericht The Belfast Telegraph. Vooral jongeren zijn voor de hereniging van het eiland.

De opiniepeiler vroeg deelnemers of ze voor of tegen de hereniging van Ierland zouden stemmen als er nu een referendum over wordt gehouden. De uitslag zou 51 procent voor en 49 procent tegen zijn. Onder de 18- tot 24-jarigen is 60 procent voorstander van hereniging en 40 procent tegen. Die verhouding neemt af naargelang de leeftijd van de ondervraagden: bij de 65-jarigen is slechts 38 procent voorstander.

Het eiland Ierland is sinds 1921 in tweeën gedeeld in een onafhankelijke (grotendeels katholieke) staat Ierland en een (deels protestants) Noord-Iers deel van het Verenigd Koninkrijk. Het Britse gebied wordt betwist door de felle republikeinse voorstanders van hereniging met de rest van Ierland en de felle voorstanders van innige banden met Groot-Brittannië, de zogenaamde unionisten.



De twee partijen hebben in 1998 in de Goede Vrijdag-akkoorden afgesproken het jarenlange geweld te beëindigen. Met het vredesakkoord is ook de grens tussen de republiek en Noord-Ierland vrijwel onzichtbaar geworden, wat nu voor problemen kan zorgen wanneer Noord-Ierland de EU zou verlaten, terwijl Ierland gewoon nog EU-lid blijft. De grens tussen beide delen wordt dan een Europese buitengrens.

Dat is onaanvaardbaar voor de republikeinen. Maar als Noord-Ierland op een of andere manier binnen de economische invloedssfeer van de EU wordt gehouden, wordt het tot woede van de unionisten in de feiten bij Ierland gevoegd. Volgens waarnemers loopt de invloed van de protestantse unionisten echter snel terug door ontkerkelijking en immigratie. Volgens cijfers uit 2016 waren ze toen al niet meer de grootste gemeenschap in Noord-Ierland.