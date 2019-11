Pegida-voorman en 10 andere demonstranten weer op vrije voeten na arrestatie tijdens intrede Sinterklaas in Nederland jv

17 november 2019

09u29

De elf demonstranten die gisteren in Apeldoorn waren opgepakt bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Nederland, zijn weer op vrije voeten.

De Pegida-aanhangers weigerden naar een hun toegewezen demonstratievak te gaan waarna de politie ze aanhield. Onder hen ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld, verkleed als Zwarte Piet.

De intocht zelf verliep zonder noemenswaardige problemen. Er kwamen 25.000 mensen op het festijn af. Politie en burgemeester toonden zich tevreden. Een 41-jarige vrouw uit Rheden was aangehouden omdat ze een steekwapen bij zich had. Het is niet bekend of zij nog vastzit.

Donderdag en vrijdag hield de politie drie mannen aan, twee uit Utrecht en een uit Leiden. Zij hadden op sociale media bedreigende en opruiende teksten over de intocht in Apeldoorn verspreid. Zij mochten daarom niet naar die intocht toe. De officier van justitie moet nog beslissen of het trio wordt vervolgd.

Anti-pietenbeweging Kick Out Zwarte Piet demonstreerde zaterdag in zes steden en ook op het Caraïbische eiland Curaçao. De organisatie meldde dat meer dan duizend mensen zich gisteren hebben uitgesproken voor een "sinterklaasfeest zonder racisme en uitsluiting". Wel zijn de KOZP'ers naar eigen zeggen vrijwel overal bedreigd of belaagd door agressieve pro-piet-demonstranten.

Ook vandaag zijn er nog intochten van de sint bij de noorderburen, onder meer in Amsterdam en Utrecht.