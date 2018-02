Peeters wil burgers laten investeren in infrastructuur IB

27 februari 2018

04u45

Bron: Belga 18 Met de oprichting van een fonds van "enkele honderden miljoenen euro" waar ook burgers in kunnen beleggen, wil CD&V- vicepremier Kris Peeters het makkelijker maken voor steden en gemeenten om te investeren in infrastructuur. Dat bericht De Tijd vandaag.

De bedoeling is dat het fonds infrastructuur van de steden en de gemeenten koopt en die tegen betaling van een gebruikersvergoeding in gebruik geeft. "Een soort sale-and-lease-backoperatie dus, maar in de positieve zin. Met de ontvangen cash kunnen de lokale overheden nieuwe infrastructuurwerken financieren", zegt Peeters.

Faciliteiten

De bedoeling is dat extra geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van zwembaden, sporthallen, wegen en voor noodzakelijke werken zoals de renovatie van de Brusselse tunnels. Naast Belfius kunnen nog andere institutionele investeerders instappen in het fonds. Ook burgers kunnen er geld in steken.