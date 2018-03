Pedofilieverdachte krijgt elektrische schokken in rechtszaal TTR & David van der Heeden

07 maart 2018

21u02

Bron: Daily Mail, AD.nl 4 In het Texaanse Tarrant County krijgen verdachten soms een schokriem rond hun enkels. Die wordt voornamelijk gebruikt wanneer een verdachte gewelddadig wordt of probeert te ontsnappen. In het geval van de 54-jarige Terry Lee Morris, die beschuldigd wordt van pedofilie, werd het gebruikt om hem te laten antwoorden op de vragen van de rechter.

Toen Morris weigerde te antwoorden op de vraag of hij een 15-jarig meisje seksueel had misbruikt, liet rechter George Gallagher hem verschillende elektrische schokken toedienen. Niet één, maar wel drie keer werd de man onder stroom gezet. "Raak hem aan!", riep de rechter op dat moment.

Morris werd zo bang dat hij weigerde om tijdens de rest van het proces in de rechtszaal aanwezig te zijn. Ook tijdens de uitspraak van het vonnis kwam hij niet opdagen. De vijftiger, die in 1991 eveneens werd veroordeeld voor kindermisbruik, kreeg een celstraf van zestig jaar. Door de martelpraktijken van de rechter, heeft het Texaanse hof van beroep in El Paso het vonnis echter nietig verklaard.

De martelpraktijken van de rechter zijn volgens het Texaanse hof van beroep immers een inbreuk op het grondwettelijk recht. "Het is niet toegestaan om verdachten schokken toe te dienen", klinkt het bij het hof. "Een schokriem is bedoeld om de veiligheid te garanderen, niet om een verdachte te laten bekennen."

Met een afstandsbediening wordt gedurende een achtste seconde 50.000 volt door de riem gestuurd, die ervoor zorgt dat een dier, of in dit geval een mens, immobiel wordt. De schok is behoorlijk pijnlijk en kan bij mensen hartritmestoornissen veroorzaken, of ervoor zorgen dat iemand zich ongewild ontlast.