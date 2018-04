Pedofilieschandaal: Vaticaan arresteert priester én ambassadeur na kijken kinderporno Jolien Meremans

07 april 2018

16u50

Bron: AFP 9 Het Vaticaan arresteerde een priester uit Washington nadat hij ervan verdacht werd kinderporno te hebben gekeken. De man werkte in Washington DC als ambassadeur van het Vaticaan. De zaak startte al in augustus vorig jaar, maar werd nu pas uitgeklaard.

Het Vaticaan kondigde zaterdag de arrestatie aan van Carlo Alberto Capella, voormalig adviseur van de ambassade van de Heilige Stoel in Washington. Hij wordt ervan verdacht kinderporno te hebben bekeken.

Ambassade Washington

De priester, die tot vorig jaar werkte voor de ambassade van het Vaticaan, werd in september op het matje geroepen in Rome, waar vervolgens een onderzoek werd geopend.

De gerechtelijke autoriteiten van de kleine staat hebben zaterdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de priester. Dat werd volgens Vaticaanstad onmiddellijk uitgevoerd door de Vaticaanse politie. Bisschop Capella werd opgesloten in een politiecel van het Vaticaan.

Op 21 augustus meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken langs diplomatieke weg een mogelijke schending van de kinderpornowetgeving door een lid van de Heilige Stoel in Washington, DC.

Bescherming minderjarigen doorvoeren

"De Verenigde Staten hebben de ambassade officieel verzocht om de diplomatieke onschendbaarheid van deze persoon te laten opheffen, maar de ambassade weigerde dat te doen," zei de ambtenaar op voorwaarde van anonimiteit. "De Verenigde Staten moedigen de Heilige Stoel aan ervoor te zorgen dat hervormingen en beleid voor de bescherming van minderjarigen volledig worden uitgevoerd”, voegde de bron eraan toe.

De door de Verenigde Staten verstrekte informatie was doorgegeven aan de procureur van het Vaticaan, die toen een onderzoek had ingesteld en internationale samenwerking begon om informatie over de zaak te verkrijgen.