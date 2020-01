Pedofiele Franse oud-priester voor rechter voor jarenlang misbruik tientallen scouts David van der Heeden

14 januari 2020

13u58

In Frankrijk is de rechtszaak begonnen tegen de voormalige katholieke priester Bernard Preynat. De aanklacht tegen Preynat is de zwaarste voor misbruik binnen de kerk tot nu toe. De oud-geestelijke zou gedurende de jaren 70 en 80 minstens 75 leden van een scoutinggroep hebben misbruikt. Door het zwijgen van de kerkleiding, onder wie de aartsbisschop van Lyon kon Preynat tientallen jaren zijn lusten botvieren.

Preynat heeft het misbruik van de jongens toegegeven. “Ik heb het lijden van deze mensen, waaraan ik me schuldig heb gemaakt, gehoord’’, verklaarde hij gisteren voor de rechtbank. “Ik hoop dat dit proces zich zo snel als mogelijk kan voltrekken.’’ De eerste dag van het proces tegen Preynat was snel voorbij, omdat de zitting door een advocatenstaking in Frankrijk werd verdaagd.



Veel van het door Preynat gepleegde misbruik is inmiddels verjaard. Het gaat daarbij om tientallen vermeende gevallen waarvoor de bejaarde niet meer kan worden vervolgd. De zaak draait nu om tien aangiften wegens seksueel misbruik tussen 1986 en 1991. In alle gevallen ging het om minderjarige slachtoffers. Preynat riskeert een veroordeling tot tien jaar.

‘Niets meer voorgevallen’

Hoewel de ouders van de misbruikte jongens al in 1991 aanklopten bij het Lyonse bisdom, hield de kerk Preynat de hand boven het hoofd. De belofte van de priester dat hij ‘nooit meer een kind zou aanraken’ was genoeg. De beklaagde, destijds verantwoordelijk voor een katholieke scoutsclub in een voorstad van Lyon, stuurde een brief aan de ouders van een van de jongens.

“Ik zweer u dat sinds de start van het schooljaar er absoluut niets meer is voorgevallen tussen mij en de kinderen. Wat er is gebeurd, heeft me wakker geschud en me aan het denken gezet”, schreef Preynat. “Ik probeer mezelf niet vrij te pleiten, want ik weet dat ik fout zat. Maar laat me alstublieft het jaar gewoon afmaken.” Er volgden daarna geen nieuwe aanklachten meer.

Ingehaald door daden

Preynat bleef na het gebeuren aan als priester, maar in 2014 haalden zijn daden hem in. Een van de toenmalige misbruikslachtoffers, Alexandre Hezez, trad naar voren en vroeg de kerkleiding waarom Preynat nog steeds het priesterambt bekleedde. Na Hezes was het hek voor Preynat van de dam en volgden meer aantijgingen. Toch duurde het tot vorig jaar voor Preynat zijn daden bekende en aftrad.

De kerk dacht dat de zaak afgedaan was door Preynat de kerkdeur te wijzen. “Gezien de feiten, de herhaling ervan en het grote aantal slachtoffers dat pater Bernard Preynat vanuit zijn positie als leider van de scoutinggroep heeft gemaakt, heeft de rechtbank besloten hem de zwaarste straf op te leggen... namelijk zijn ontslag uit het ambt van geestelijke”, schreef het bisdom.

Aartsbisschop veroordeeld

Het jarenlang toedekken van Preynats misdaden kwam de kardinaal Philippe Barbarin, de aarstsbisschop van Lyon, vorig jaar op een voorwaardelijke celstraf van zes maanden te staan. Het verzuimen aangifte te doen tegen de pedofiele priester werd Barbarin aangerekend als ‘het in gevaar brengen van derden’. Hangende het hoger beroep, waarvan de uitspraak deze maand wordt verwacht, weigerde paus Franciscus het ontslag van Barbarin.

Barbarin houdt ondertussen vol nooit de misdragingen van priesters te hebben ‘verdoezeld’, maar er juist ‘kordaat’ tegen te hebben opgetreden. Naast de aartsbisschop werden ook andere kerkfunctionarissen beschuldigd van nalatigheid. Onder hen kardinaal Luis Ladaria, die zich beriep op de immuniteit die zijn positie als senior-functionaris van het Vaticaan met zich meebrengt.