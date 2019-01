Pedofiel verlaat gevangenis en wordt vermoord: “Vader van 15-jarig slachtoffer schakelde huurmoordenaar in” avh

03 januari 2019

13u05

Bron: Caserta News 0 De Italiaanse pedofiel Giuseppe Matarazzo had er net een celstraf van 11 jaar op zitten toen hij met vijf pistoolschoten om het leven werd gebracht. De politie vermoedt nu dat de vader van een van zijn slachtoffers een huurmoordenaar heeft ingehuurd om Matarazzo uit de weg te ruimen.

Voormalig priester Giuseppe Matarazzo werd in 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar nadat hij zich aan twee meisjes had vergrepen. Een van de slachtoffers, een meisje van 15, stapte later uit het leven. In juli van vorig jaar mocht Matarazzo de gevangenis verlaten, maar hij kon niet lang van zijn vrijheid genieten. Een maand later werd hij met vijf kogels gedood in Frasso Telesino in het zuiden van Italië.

“Het gaat om een huurmoord”, bevestigt openbare aanklager Aldo Policastro. De politie onderzoekt of de vader van het 15-jarige slachtoffer de moord op Matarazzo heeft besteld. Er loopt ook een onderzoek naar twee andere mannen, de 30-jarige Generoso Nastam en de 55-jarige Giuseppe Massaro.

De familie van Giuseppe Matarazzo is overtuigd van zijn onschuld. “Hij werd schuldig bevonden zonder enig DNA-bewijs”, klinkt het in een bericht na zijn dood. “Hij stierf een vreselijke dood zonder schuld. We zullen naar de waarheid blijven zoeken.”

