Pedofiel ontvoert tienermeisje twee keer om haar te misbruiken onder de ogen van haar ouders Joeri Vlemings

03 februari 2019

21u10

Bron: news.com.au 0 Twaalf was Jan Broberg toen een veertigjarige buurman en vriend des huizes, Robert ‘B’ Berchtold, haar begon te misbruiken, ergens in Idaho in de jaren 70. Hij maakte het meisje wijs dat ze in opdracht van aliens moest bevallen van zijn kind. Berchtold ontvoerde haar zelfs twee keer, terwijl haar gebrainwashte ouders alle vertrouwen in hem behielden. Netflix maakte er een beklijvende documentaire van die nu te zien is.

De ouders van het meisje, Bob en Mary Ann Broberg, hadden zoveel vertrouwen in hun vriend Robert Berchtold dat ze niet wilden geloven dat hij hun dochter ontvoerd had. Het duurde dagen voor ze het meisje als vermist opgaven. Ook nadat hij hen om de hand van de tiener had gevraagd, weigerden ze hem aan te klagen. Toch kwam er een proces en Berchtold kreeg een celstraf van vijf jaar, later herleid tot 45 dagen. Toen hij vrijkwam, ontvoerde hij het meisje opnieuw. Hij liet uitschijnen dat ze zelf van huis was weggelopen. Aan de telefoon met de ouders beweerde hij dat hij wel met haar had gesproken maar haar niet had gezien.

Berchtold had begin jaren 70 Jans ouders en zowat de hele buurt compleet in zijn greep. Hij kon zowel Bob als diens echtgenote Mary Ann overhalen om allebei apart seks met hem te hebben. Van hun schuldgevoel en kwetsbaarheid maakte hij daarna handig gebruik om zich op dochter Jan te storten. Ook zij viel als een blok voor hem. “Ik heb niemand ooit zo graag gezien als hem”, zegt ze in de documentaire.

Berchtold vertelde de ouders van Jan dat hij zelf als kind misbruikt was door een tante. Als deel van zijn therapie moest hij naar eigen zeggen meer tijd doorbrengen met de dochters van de Brobergs. Zes maanden lang sliep hij vier dagen per week in het bed van Jan, voor wie hij een ware obsessie had. Hij verdoofde het meisje met slaappillen en verkrachtte haar.

In oktober 1974 nam hij zijn slachtoffer mee naar een manege, met goedkeuring van mama Mary Ann Broberg. Maar Berchtold ging helemaal niet paardrijden met Jan. Het meisje zou niet meer thuiskomen. Hij verdoofde haar opnieuw met pillen en ontvoerde haar. Ze werd wakker in een mobilhome. Een stem van een alien vertelde haar daar via een recorder dat ze zelf deels een buitenaards wezen was en dat het haar “missie” was om een kind te baren. “Ik geloofde dat helemaal”, zegt Jan Broberg, die zelf ook meewerkte aan de Netflix-documentaire, Abducted in Plain Sight. “De combinatie van afzondering en van enorme angst doet je zowat alles geloven.”

Berchtold nam Jan mee tot in Mexico, waar hij haar wekenlang seksueel misbruikte en zelfs met haar trouwde. De minimumleeftijd om te huwen was volgens de Mexicaanse wet amper twaalf jaar. Zijn broer Joe droeg hij vervolgens op om aan de ouders van Jan de toestemming te vragen dat hij ook in de VS met haar mocht trouwen. In dat geval zou hij naar de States terugkeren.

Joe zegt in de docu dat hij altijd al had geweten dat zijn broer een pedofiel was. Hij had jaren eerder al geprobeerd een relatie te beginnen met hun halfzus. Joe nam contact op met de FBI en zo kan Berchtold ingerekend worden.

Onwaarschijnlijk genoeg ontvoerde hij Jan Broberg in 1976 opnieuw. Jan, vandaag een 56-jarige advocaat én actrice, schreef in 2004 samen met haar moeder een boek over haar helse ervaring. Ze schat dat Berchtold haar zo’n 200 keer seksueel heeft misbruikt. In de docu vertelt ze hoe ze door een dakraam naar de bladeren van een boom staarde om de verkrachtingen te kunnen doorkomen. Mary Ann bekent dat ze zelf helemaal weg was van Berchtold. “Zijn fascinatie voor Jan was wel wat storend”, zegt ze. Maar ze had blijkbaar niet door wat hij met haar dochter uitspookte.

Berchtold bood vijftien jaar geleden weerstand tegen de publicatie van het boek en kwam zo dertig jaar na de vreselijke feiten voor de rechtbank opnieuw oog in oog met zijn slachtoffer te staan. Het boek verscheen en een jaar later pleegde hij zelfmoord.

Heel wat kijkers die de documentaire al zagen schuiven de schuld van het dramatische misbruik mee in de schoenen van de ouders. Maar Jan ziet dat anders en vindt dat verwijt pijnlijk. “Mijn ouders werden gemanipuleerd en waren goedgelovig. Ze werden gemanipuleerd door een zware criminele sociopaat”, zegt ze aan news.com.au. “Zulke kerels manipuleren en brainwashen niet zomaar het kind, ze hebben een heel systeem om binnen te dringen in de entourage van het kind met wie ze de beste vrienden worden. De moeder, de vader, de buurt en iedereen hield van die man.” Jan gaat zelfs nog een stap verder. “Ik zou het gewoon nooit overleefd hebben met de geweldige, fantastische ouders die ik heb.” Ze vindt het erg moedig van hen dat ze getuigden voor de documentaire. Haar vader Bob overleed in november. Jan is blij dat hij de vaak harde reacties niet meer moet meemaken.