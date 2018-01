Pedofiel lokt 12-jarig meisje met hamburger, maar trapt zelf in de val. Voor de camera smeekt hij om vergiffenis Sven Van Malderen

30 januari 2018

13u30

Bron: The Sun 1 Van tegen de lamp lopen gesproken: Al-Imran Ali (34) probeerde stiekem een date te versieren met een twaalfjarig meisje in de de Britse stad Salford, maar werd op het moment zelf ontmaskerd. De pedofiel werd niet alleen veroordeeld tot tien maanden cel, de kans is ook bijzonder groot dat hij teruggestuurd zal worden naar zijn thuisland Pakistan. "Het ligt er vingerdik op dat je een ongezonde interesse hebt in jonge meisjes. Je daden hadden duidelijk een seksueel motief", sprak de rechter.

Ali leerde 'Nicola' kennen via een datingsite, al snel verhuisde het gesprek naar WhatsApp. Wat de man echter niet wist, was dat hij in werkelijkheid met een 49-jarige vrouw aan het chatten was. Zij maakt deel uit van Silent Justice, een online groepering die pedofielen voor de camera aan de schandpaal nagelt.

"Ik smeek je"

Na twaalf dagen (pikante) berichtjes uitwisselen trapte Ali in de val. Hij sprak met het meisje in kwestie af aan een tramhalte, maar zij was uiteraard niet diegene die kwam opdagen. Terwijl de Pakistaan gefilmd werd, putte hij zich uit in excuses. "Alstublieft, vergeef me. Ik smeek je. Het was verkeerd van mij."

Ali had echter geen poot om op te staan. Naast de gebruikelijke vraag om uitdagende foto's had hij immers ook voorgesteld om tijdens hun afspraakje geen ondergoed te dragen. Om haar te lokken, had hij -naast een condoom- ook een hamburger van Burger King op zak.

Illegaal

Ali pleitte schuldig voor de rechtbank, maar probeerde de feiten te minimaliseren. Het rubbertje had hij naar eigen zeggen enkel bij omdat hij nadien nog van zin was een 'massagesalon' te bezoeken. Wat hij allemaal tegen haar op WhatsApp gezegd had, kon hij zich niet meer herinneren. Hij gaf wel toe dat hij zo'n laffe toenaderingspoging met een minderjarige één keer eerder geprobeerd had.

De rechter veroordeelde de man uiteindelijk tot tien maanden cel. Nadien zal hij allicht teruggestuurd worden naar zijn thuisland, al probeert zijn advocaat daar nog een stokje voor te steken. "Denk eens aan de repercussies die hem daar te wachten staan", luidt zijn verweer. Ali was in 2010 met een tijdelijk studentenvisum Engeland binnengekomen, maar verblijft nu illegaal in het land.