Pedofiel laat voordeur openstaan en wordt betrapt

02 februari 2018

Een pedofiele man uit Wenen is door de politie gearresteerd nadat hij per vergissing de voordeur had opengelaten. Buren hadden de politie gewaarschuwd dat 's mans voordeur openstond. Zij vermoedden dat was ingebroken.