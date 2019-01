Pedofiel bekent schoonheidsprinsesje JonBenét (6) 22 jaar geleden te hebben gedood: speurders niet onder de indruk jv

11 januari 2019

12u16

Bron: Daily Mail, Denver Channel, 9News 0 Het zesjarige schoonheidsprinsesje JonBenét Ramsey werd op tweede kerstdag 1996 dood teruggevonden in de kelder van haar huis in Boulder in Colorado. Een pedofiel van 54, Gary Oliva, die jaren geleden al als verdachte in het vizier kwam, zou volgens DailyMailTV in enkele van zijn brieven uit de cel bekend hebben het kleine meisje “per ongeluk” te hebben gedood. De politie is niet onder de indruk van die ‘bekentenis’.

Gary Oliva zit sinds 2016 in een gevangenis in Colorado een straf van tien jaar uit voor kinderporno. “Ik heb nooit van iemand gehouden zoals van JonBenét, en toch liet ik haar uit mijn handen glijden. Haar hoofd sloeg doormidden en ik zag haar sterven”, zou de veroordeelde pedofiel geschreven hebben in een brief vanuit zijn cel aan een oude schoolgenoot, Michael Vail (55). “Het was een ongeluk. Geloof mij, alstublieft. Ze was niet zoals de andere kinderen.” In een tweede brief heeft hij het, nog altijd volgens de Daily Mail, over hoe JonBenét hem “compleet veranderde” en schrijft hij dat hij berouw heeft over haar dood. “Ze deed alle kwaad uit mij verdwijnen. Ik besefte dat het fout was die andere kinderen te vermoorden. Toch stierf zij, door een ongeluk, en dat was mijn schuld.”

Jeugdvriend Michael Vail vermoedde naar eigen zeggen zelf al van in het begin dat Oliva iets te maken had met de dood van JonBenét Ramsey. “Gary belde mij ‘s avonds laat op 26 december 1996. Snikkend zei hij mij: ‘Ik heb een klein meisje pijn gedaan’”, aldus Vail in de Daily Mail. Toen hij de volgende dag in de krant las over een dood meisje in Boulder, begon Vail meteen zijn vroegere vriend te verdenken. Oliva, die minderjarigen misbruikte, woonde destijds ook niet ver van de Ramseys.

Vier jaar na de dood van het meisje werd hij ondervraagd, maar de speurders stelden hem niet in verdenking voor de dood van JonBenét Ramsey. Bij zijn arrestatie voor drugsbezit in december 2000 bleek Oliva een foto van de kleine meid in zijn rugzak te bewaren. Hij verklaarde aan de Denver Post dat hij zo aangegrepen was door de dood van JonBenét dat hij haar blijvend wou herdenken. Hij bekende aan de politie dat hij geobsedeerd was door het meisje, dat al op haar erg jonge leeftijd aan schoonheidswedstrijden deelnam. In 2016 werden 335 foto’s van JonBenét bij Oliva gevonden, zelfs van de autopsie van het meisje.

Toch gelooft de politie niet in zijn schuld. Dat blijkt uit hun reactie op de bekentenis van Oliva. “Wij zijn daarvan op de hoogte en hebben zijn mogelijke betrokkenheid in deze zaak onderzocht, inclusief eerdere bekentenissen”, klinkt het. De verklaring voegt er nog aan toe dat er geen nieuwe elementen zijn opgedoken in het onderzoek en suggereert zo dat de nieuwe bekentenis van Oliva een maat voor niks is.

Eerder werden de ouders én de broer van JonBenét Ramsey al als mogelijke verdachten geschrapt, al zijn een aantal experts er toch van overtuigd dat het wel degelijk JonBenéts broer Burke was die haar doodde met een zaklamp. Ze gaan daarbij uit van doodslag en niet van moord en vermoeden dat de ouders vervolgens hun zoon met een cover-up wilden beschermen.

In 2006 bekende ex-leraar John Karr ook al de moord op JonBenét. Maar hij kon geen nieuwe info aanleveren en noch aantonen dat hij in Boulder was op het moment van de misdaad. Zijn DNA matchte bovendien niet met het DNA dat gevonden werd op het ondergoed van JonBenét, die ook seksueel misbruikt was voor haar dood.

Vooralsnog blijft de zaak onopgelost, 22 jaar na de feiten.