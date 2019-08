Pedofiel (44) leeft 3 jaar ondergedoken in volgestouwde bunker. En werd toevallig ontdekt KVDS

19 augustus 2019

11u34

Bron: Wausau Daily Herald, Washington Post 4 Buitenland Het zag er niet goed uit voor de Amerikaanse Jeremiah Button (44) toen hij in 2016 voor de rechter moest verschijnen op beschuldiging van het aanranden van een minderjarig meisje, het bezit van kinderporno en incest. Hij was al eens eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten en zag het niet zitten om terug te keren naar de gevangenis. Daarop bedacht hij een ingenieus plan om uit de handen van het gerecht te blijven. Dat werkte ook. Tot vorige week.

Het was een inwoner van het plaatsje Wausau in de Amerikaanse staat Wisconsin die de bal aan het rollen bracht. De man was op stap in de bossen, toen hij plots op een bunker stootte. Toen hij voorzichtig de deur opende, zag hij een slapende man liggen. Hij vond dat vreemd, zo midden in een afgelegen woud, en belde de politie.

Schouw

De hulpsheriff van Marathon County kon zijn ogen niet geloven toen hij ter plaatse kwam: hij zag een ingegraven bunker met een schouw gemaakt van blik, acht zonnepanelen en een antenne die vastgemaakt was aan een boom en verbonden met een flatscreen-tv. Binnen bleek zich een man schuil te houden die al drie jaar bovenaan de ‘most wanted’-lijst stond van de lokale politie: Jeremiah Button.





Het duurde 20 minuten eer Button naar buiten wilde komen en hij vertrouwde de politie toe dat hij er een moment aan gedacht had om zichzelf in brand te steken. Maar toen hij eenmaal buiten wás, gedroeg hij zich vriendelijk volgens agenten. Hij leek zelfs opgelucht dat hij met iemand kon praten, want hij bleek zich al drie jaar in zijn eentje schuil te houden. “Man, het doet echt goed om wat menselijk contact te hebben”, was een van de eerste dingen die hij zei, volgens hulpsheriff Troy Deiler. (lees hieronder verder)

Button vertelde meteen ook hoe hij in het woud terecht was gekomen. En dat bleek het slot te zijn van een uitgekiend plan om uit de cel te blijven.

Minderjarig meisje

De man was in 2005 al een keer veroordeeld voor het bezit van kinderporno en marihuana en zag de bui hangen toen hij in 2016 opnieuw voor de rechter moest verschijnen voor nieuwe feiten. En deze keer had hij ook een minderjarig meisje aangerand. Daarop besloot hij onder te duiken.

Wanneer hij zijn plan precies in werking zette, is volgens de politie niet duidelijk. Maar ergens in de aanloop naar zijn proces - hij was voorlopig vrij nadat zijn moeder zijn borg van 22.500 euro had betaald - ging hij in de bossen bij het plaatsje Ringle op zoek naar een plek om een schuilplaats te bouwen. Die lagen zo’n 250 kilometer van zijn ouderlijk huis in Richfield. Hij koos de uiteindelijke locatie omdat die afgelegen lag en niet te ver van de vuilnisbelt van Marathon County, waar hij elke dag op zoek kon gaan naar voedsel en andere voorraden. (lees hieronder verder)

Daarop begon hij een bunker uit te graven en kocht hij grote hoeveelheden voedsel in blik. Die droeg hij tijdens verschillende wandelingen met een rugzak naar zijn schuilplaats.

Bijna twee weken voor zijn proces zou beginnen, nam hij de benen. Hij liet zijn portefeuille, zijn identiteitskaart en zijn wagen achter bij zijn moeder en vertelde haar in een briefje dat hij vertrokken was naar Florida. In de plaats sprong hij echter op een trein, verborg hij zich in een lading kolen (om eventuele veiligheidscamera’s te verschalken) en trok hij met een wandeltocht van twee dagen naar zijn bunker. Daar zou hij uiteindelijk drie jaar blijven.

Onder de indruk

De politie was onder de indruk van zijn schuilplaats. Button had de bunker ongeveer vier meter diep uitgegraven in een heuvel en de kleine ruimte stond volgestouwd met spullen. De televisie had zowel een video- als een dvd-speler en was op het geïmproviseerde bed gericht. Overal waren ledlampen en ventilatoren aangebracht. Button had ook een fiets omgebouwd tot generator. Zo kon hij door te trappen zelf stroom genereren, als de zonnepanelen niet voldoende energie leverden. (lees hieronder verder)

De wanden van de ruimte waren van onderen tot boven volgestapeld met eten, potten en ander materiaal. Buiten had hij een waterput gegraven en hij vertelde ook dat hij zijn bunker op zeker moment had uitgebouwd, toen bleek dat er te weinig ruimte was. Hij plantte ook extra dennenbomen, die ervoor moesten zorgen dat zijn schuilplaats nog meer uit het zicht bleef.

Vuurput

In de winter nam hij extra maatregelen. Zo maakte hij een vuurput om warm te blijven en hij ontwierp die zodanig dat er bijna geen rook uit vrijkwam. Als hij in de sneeuw op pad ging, maakte hij extra rondjes en gebruikte hij een tak om zijn sporen uit te wissen.

Nadat Button vorige week was opgepakt, werd hij opgesloten in de cel. Zijn borg is vastgelegd op 100.000 dollar (90.000 euro). Op 16 september moet hij weer voor de rechter verschijnen. (lees hieronder verder)

Speurders die de bunker doorzochten, vonden harddrives en andere apparaten die mogelijks extra bewijsmateriaal bevatten. Die worden nu onderzocht.

Het is niet duidelijk of familie en vrienden op de hoogte waren van waar de man zich al die tijd ophield. Zelf zegt hij dat hij het aan niemand vertelde.

De bunker zal later ontmanteld worden.