Pechdag voor luchthaven Düsseldorf: bagagesysteem valt uit, pier ontruimd nadat reizigers door nooddeur binnenkomen

ADN

17 juli 2019

18u58

Bron: ANP

Op de luchthaven van Düsseldorf is vanmiddag een pier ontruimd omdat verscheidene reizigers door een nooddeur naar binnen waren gekomen. Volgens de luchthavenautoriteiten werden zo'n duizend passagiers naar buiten gedirigeerd om opnieuw te worden gecontroleerd door de bewaking. Onder hen ook de mensen die al in vliegtuigen zaten waarvoor het boarden nog bezig was.