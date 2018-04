Pech? Of net niet? Dylan overleefde aanval van slang, beer én haai TK

23 april 2018

11u22

Bron: BBC 0 Mochten wij in de schoenen van Dylan McWilliams staan, dan zouden we nooit meer ons huis uitkomen. De jonge Amerikaan is amper 20, maar ontsnapte de afgelopen vier jaar maar liefst drie keer aan de dood. Hij overleefde een ontmoeting met een ratelslang, werd aangevallen door een beer en kwam nu ook in aanraking met een haai.

Hij is ofwel de grootste gelukzak ooit, ofwel de grootste pechvogel. Dylan is er zelf nog niet goed aan uit. "Ik heb vooral veel geluk in ongelukkige situaties", vertelt hij aan de BBC. De jongeman heeft momenteel zeven draadjes in zijn been nadat hij op vakantie in Hawaii een aanvaring kreeg met een haai. Hij was afgelopen donderdag gaan surfen toen hij ineens iets aan zijn been voelde. "Ik zag de haai onder me doorzwemmen. Ik heb ernaar geschopt - ik weet dat ik hem minstens één keer geraakt heb - en ben daarna zo snel mogelijk naar de kust gezwommen."

Hij wist dat hij gewond was, maar niet hoe erg. "Misschien was ik wel de helft van mijn been kwijt, ik wist het niet. Ik maakte me vooral zorgen over het bloedspoor dat ik achterliet." Uiteindelijk besloot de haai toch op zoek te gaan naar een makkelijkere prooi, en Dylan bereikte zonder problemen het strand. De tijgerhaai had wel degelijk zijn tanden in zijn been gezet, en de man had enkele draadjes nodig. Verder kwam hij er met de schrik vanaf.

Het was overigens niet de eerste keer dat Dylan af te rekenen kreeg met een gevaarlijk wild dier. De jongeman uit Colorado is verzot op reizen en werkt onder meer als trainer in survivaltechnieken. Die kon hij vorig jaar in juli zelf aanwenden tijdens een kampeertrip in de bergen. Hij had besloten om buiten te slapen, en werd wakker toen een zwarte beer aan zijn hoofd begon te knagen. "Ik vocht meteen terug. Hij liet me los toen ik in zijn oog porde." De beer, zo'n 136 kilogram zwaar, liep nog even over Dylan heen, maar koos toen ook het hazenpad. Het dier werd de dag erna gevonden door parkwachters en afgemaakt. Het leverde Dylan negen nietjes op aan zijn hoofd, en de littekens zijn nog steeds erg pijnlijk, aldus de jongeman.

Ratelslang geschopt

En dan zijn we aanbeland bij Dylans eerste levensgevaarlijke incident. Drie jaar geleden werd hij aangevallen door een ratelslang in Utah. "Ik liep langs het pad naar beneden tijdens een wandeltocht in de bergen, en ik dacht dat ik per ongeluk tegen een cactus was gelopen. Het bleek een opgerolde ratelslang te zijn." Hij was toen amper 17, maar besliste toch maar om niet naar het ziekenhuis te gaan. "Er was weinig gif te zien, dus ik vermoedde dat het om een droge beet ging. Ik ben wel een paar dagen ziek geworden daarna", klinkt het haast blasé.

Een ander mens zou de wildernis beginnen vermijden, maar Dylan is dat niet van plan. "Ik raad iedereen aan om zo veel mogelijk tijd buitenshuis door te brengen", aldus de kerel. "Ik ga nog steeds trekken en zwemmen in de oceaan. Ik heb altijd veel gehouden van dieren, en ik geef ze niet de schuld. Ik was gewoon altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plaats."

