Pauselijke wacht krijgt stroomstootwapens: "Het heeft geen zin om vuurwapens te gebruiken in mensenmassa's" sam

25 juni 2018

22u50

Bron: belga 0 De Zwitserse Garde zal weldra over stroomstootwapens beschikken, meldt Kerknet op gezag van woordvoerder Urs Breitenmoser van de pauselijke wacht.

Een stroomstootwapen, ook taser genoemd, is een wapen dat sterke elektrische schokken kan toedienen en dat de spieren van het lichaam tijdelijk kan verlammen. Het is inzetbaar in situaties waarin het gebruik van de wapenstok of vuurwapens niet mogelijk of gewenst is.

Breitenmoser zegt dat de nieuwe wapens onder meer bij patrouilles van pas zullen komen. "Wij bevinden ons natuurlijk niet in oorlogsgebied. Maar bij potentiële pogingen om te doden, moeten wij passend kunnen reageren. Het heeft geen zin om vuurwapens te gebruiken in mensenmassa's, zoals tijdens een algemene audiëntie, omdat er dan mogelijk paniek kan ontstaan."

Volgens Italiaanse media zijn sommige Vaticaanse gendarmes al langer met stroomstootwapens uitgerust. De veiligheids- en ordediensten van het Vaticaan zijn volgens de Vaticaanse persdienst vastbesloten om de veiligheid van de paus, duizenden pelgrims en bezoekers van het Sint-Pietersplein op de best mogelijke manier te garanderen.

De Zwitserse Garde is met 120 officieren en soldaten de pontificale bewakingseenheid van Vaticaanstad. Hij bestaat uit Zwitserse rooms-katholieke vrijwilligers. Zij dienen minimaal twee jaar in het korps, wonen tijdens die periode in de kazerne en hebben gedurende die jaren de Vaticaanse nationaliteit. De soldij is niet hoog, maar kost en inwoon zijn gratis, net als medische verzorging. Voorts betalen de gardisten geen inkomstenbelasting en krijgen zij veel kortingen op uitgaven voor levensonderhoud.